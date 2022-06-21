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FETÖ'nün TSK yapılanmasına 16 ilde operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında bir albay da var

İzmir merkezli 16 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i albay , 28'i astsubay, 2'si uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi

Ekleme: 21.06.2022 - 10:07 Güncelleme: 21.06.2022 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 23'ü Kara Kuvvetleri, 1'i Deniz Kuvvetleri, 5'i Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 2'si Jandarma Genel Komutanlığı'ndan olan 27'si muvazzaf 31 asker, 16'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i albay , 28'i astsubay, 2'si uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.
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