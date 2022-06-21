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Doktor adayının konuşması ayakta alkışlandı! ''Bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak!''

Çapa Tıp Fakültesi Mezuniyet töreninde konuşan okul birincisi Merve Nur Uçar’ın sözleri dakikalarca ayakta alkışlandı.

Doktor adayının konuşması ayakta alkışlandı! ''Bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak!''
Ekleme: 21.06.2022 - 17:47 Güncelleme: 21.06.2022 - 17:54 / Editör: Ozge Selin
Doktor adayının konuşması ayakta alkışlandı! ''Bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak!''
Genç doktor Uçar, 'Rasim Özdenören'in dediği gibi hem bu deveyi güdecek hem bu diyardan gitmeyeceğiz… Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil kendisini okutan büyüten bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak' dedi.

Batmanlı Mervenur Uçar, birinci olarak girdiği Çapa Tıp Fakültesi'nden yine birincilikle mezun oldu. Üniversitede düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Merve Nur Uçar yaptığı konuşma ile törene adeta damgasını vurdu.

Doktor adayının konuşması ayakta alkışlandı! ''Bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak!''

Çapa Tıp Fakultesi Mezuniyet töreninde konuşan okul birincisi Merve Nur Uçar törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı. Hekimliğin en başta bir vicdan meselesi olduğunu vurgulayan değerli hocalarımıza asistanlarımıza teşekkür ediyoruz.

Okulunu birincilikle bitiren Merve Nur Uçar yaptığı konuşmada kullandığı şu ifadeler ise salondaki herkesin takdirini topladı.

'Rasim Özdenören'in dediği gibi hem bu deveyi güdecek hem bu diyardan gitmeyeceğiz… Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil kendisini okutan büyüten bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak' dedi. Uçar'ın bu sözleri salonda töreni izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.
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