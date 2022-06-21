Arkadaşıyla plan yapıp eski nişanlısını ısırdılar!

İstanbul'da inanılmaz bir olay yaşandı. Ürdünlü bir kadın, sokak ortasında eski nişanlısı ve onun arkadaşı tarafından saldırıya uğradı. Genç kadını, bir taksici kurtardı. Ancak saldırganlar peşini bırakmadı...

İstanbul Beylikdüzü'nde geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen olayda yolda yürüyen Ürdün uyruklu Reem Abdullah, iddiaya göre arkasından gelen eski nişanlısı ve onun arkadaşı tarafından darp edildi.Ancak iki saldırgan taksinin peşinden gidip hem şoförü hem kadını darp etti.Vücudunda morluklar oluşan kadın beni tehdit ediyor vücudumu ısırdı diyerek polise şikayeti oldu.Reem Abdullah; 'Bu yaşadığım ilk olay değil daha önce de beni darp etti. Evime geldi, evimde darp etti. Sürekli tehdit ediyor. Artık korkuyorum. Vücudumu ısırdı, kollarım morardı, bana her türlü şiddet uyguladı' dedi.