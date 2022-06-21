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Arkadaşıyla plan yapıp eski nişanlısını ısırdılar!

İstanbul'da inanılmaz bir olay yaşandı. Ürdünlü bir kadın, sokak ortasında eski nişanlısı ve onun arkadaşı tarafından saldırıya uğradı. Genç kadını, bir taksici kurtardı. Ancak saldırganlar peşini bırakmadı...

Ekleme: 21.06.2022 - 13:32 Güncelleme: 21.06.2022 - 13:42 / Editör: Ozge Selin
Arkadaşıyla plan yapıp eski nişanlısını ısırdılar!
İstanbul Beylikdüzü'nde geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen olayda yolda yürüyen Ürdün uyruklu Reem Abdullah, iddiaya göre arkasından gelen eski nişanlısı ve onun arkadaşı tarafından darp edildi.

İSTANBUL'DA ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY

Ancak iki saldırgan taksinin peşinden gidip hem şoförü hem kadını darp etti.

Arkadaşıyla plan yapıp eski nişanlısını ısırdılar!

'BU YAŞADIĞIM İLK OLAY DEĞİL!'

Vücudunda morluklar oluşan kadın beni tehdit ediyor vücudumu ısırdı diyerek polise şikayeti oldu.
Reem Abdullah; 'Bu yaşadığım ilk olay değil daha önce de beni darp etti. Evime geldi, evimde darp etti. Sürekli tehdit ediyor. Artık korkuyorum. Vücudumu ısırdı, kollarım morardı, bana her türlü şiddet uyguladı' dedi.
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Arkadaşıyla plan yapıp eski nişanlısını ısırdılar!

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