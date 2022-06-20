Yunanistan'ın 'eşit mesafe' rahatsızlığı sürüyor: NATO'ya tehdit dolu mektupta Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler

Yunanistan'ın Türkiye karşıtı provokasyon hamleleri yaptığı dönemde NATO tarafından yapılan bir açıklama ülkede adeta soğuk duş etkisi yaptı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Atina Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda, "Türkiye ve Yunanistan sadık müttefiklerdir. Türkiye ile Yunanistan'ı Ege'deki anlaşmazlıklarını güven ve ittifak dayanışması ruhu çerçevesinde, çözmeye teşvik ediyoruz. Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime eşit mesafede yaklaşıyoruz" ifadelerini kullanması Yunanistan'ı rahatsız etti.KÜSTÂH İFADELER: 'SALDIRGANI TERCİH EDİYORSUNUZ'Yunanlar tarafından tepkiyle karşılanan açıklamalar sonrası Yunanistan eski dışişleri bakanı ve emekli bir diplomat olan Petros G. Molyviatis da Stoltenberg'e küstah ifadelerle dolu tehditkâr bir mektup kaleme aldı.Emekli diplomat Petros G. Molyviatis eşit mesafe sözlerinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullanan Molyviatis, "Kurbanın zararına saldırganı tercih ediyorsunuz" dedi. Küstah sözlerini bu durum 'NATO ittifakına zarar verir' diyerek sürdürdü.STOLTENBERG'E YÜKLENDİStoltenberg'e yönelik ise "kendisini atayan ve maaşını vergi mükelleflerinin parasından ödeyen hükümetlerin bir çalışanı" ifadelerini kullanan Molyviatis, NATO Genel Sekreterinin politika formülize edemeyeceğini üye devletlerin onayı olmadan pozisyon ifade edemeyeceğini söyledi.Sözlerine "Yunan hükümeti bu açıklamaları onaylamadı" şeklinde devam etti.'TÜRKİYE TOPRAKLARIMIZI TALEP EDİYOR' İDDİASINATO'dan sık sık 'Türkiye önemli bir müttefikimizdir' açıklamaları gelirken Molyviatis, Türkiye'nin NATO üyeliğinden de rahatsız olduğunu dile getirdi. Türkiye ile ilgili asılsız iddialarda bulunmayı sürdürerek Türkiye'nin Yunan topraklarını talep ettiğini söyledi.ADALARI SİLANLANDIRDIKLARINI İTİRAF ETTİYunanistan'ın Ege Denizi üzerindeki provokatif eylemlerini görmezden gelerek Türk savaş uçaklarının bu bölgelerde uçtuğu iddialarını da sözlerine ekledi.1923'teki Lozan ve 1947'deki Paris anlaşmaları ile silahsızlandırılmış statüdeki adaları silahlandırdıklarını üstü örtülü bir şekilde kabul eden açıklamalarda bulunan Molyviatis, Türkiye'nin uluslararası anlaşma vurgusunu eleştirmekten de geri durmadı."GÖREVİNİZ BİTENE KADAR SUSUN"Molyviatis, Stoltenberg'e Türkiye ve Yunanistan'a eşit mesafede durmanın Türkiye'yi desteklemek anlamına geldiğini söylerken diyalog kanallarını kapatma nedenlerini de itiraf etmiş oldu. 'İttifakı temsil ediyorsunuz, sözleriniz ittifakın bütünlüğünü güçlendirmeye değil dağılmasına yol açar' diyerek tehditkâr sözlere başvurdu.Stoltenberg'e gözdağı vermeyi amaçlayan Molyviatis, 'İttifak içinde bu benzeri görünmeyen ve kabul edilemez duruma çare bulmak için müdahale etme yetkiniz yoksa, görev süreniz bitene kadar yapılacak en iyi şey susmak" dedi.