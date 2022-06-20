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Ümraniye'de zincirleme İETT kazası! 3'ü birbirine girdi!

Son dönemde kazalarla gündeme gelen İETT otobüsleri yine kazaya karıştı. Ümraniye'de 3 İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi.

Ümraniye'de zincirleme İETT kazası! 3'ü birbirine girdi!
Ekleme: 20.06.2022 - 13:06 Güncelleme: 20.06.2022 - 13:07 / Editör: Ozge Selin
Ümraniye'de zincirleme İETT kazası! 3'ü birbirine girdi!
CHP'li İBB'ye bağlı İETT otobüsleri arıza ve kazalarla gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

ÜMRANİYE'DE ZİNCİRLEME İETT KAZASI

Ümraniye'de 3 İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu. Alınan bilgiye göre, Tantavi Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde yer alan durağa yolcu almak için yanaşan İETT otobüsüne, arkasından gelen 2 İETT otobüsü peş peşe çarptı. Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken otobüslerde hasar
oluştu.

Otobüslerden indirilen yolcuların ulaşımları başka araçlarla sağlandı.

177 İETT ARACI HURDAYA ÇIKTI

Öte yandan 177 İETT aracının da hurdaya ayrıldığı öğrenildi. İhalelerin çoğunun CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildiği tespit edilmişti. İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyon Raporu'nda; 2019, 2020 ve 2021 yılları içerisinde devri gerçekleşen veya hurdaya ayrılan toplu taşıma araç sayısının 177 olduğuna dikkat çekildi.

İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar; 2019, 2020 ve 2021 yılları içerisinde hurdaya ayrılan otobüs sayısının 177 olduğuna dikkat çekerek, "Hurdaya ayırma işlemlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler talep edilmesine rağmen komisyonumuza gönderilmemiştir. Raporun sunulmasından sonra gönderilen belgeler de eksik ve araçların
akıbeti hakkında bilgi vermekten uzaktır. Özellikle, yanan ve kaza sonucu kullanımdan kaldırılan araçların akıbeti ve bu araçların sonrasında ne olduğu, kullanılabilir parçalarının ne
olduğu belirsizdir" dedi.

Muhammed Kaynar, şunları söyledi:

"Son 3 yıl içerisinde hurdaya ayrılan ve devredilen araçlar sebebiyle eksilmeler de dikkate alındığında nüfusu ve ihtiyaçları sürekli artan İstanbul' un toplu ulaşım sistemi içerisinde
hizmet vermekte olan, otobüslerin sayısında azalma ve model yılları itibariyle de yaşlanma olduğu görülmüştür."

'İHALELERİN ÇOĞUNLUĞU TEK BİR FİRMAYA VERİLDİ'

Muhammet Kaynar, İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyon Raporu'nun İETT yönetimi tarafından verilen cevaplar ve sunulan belgeler kapsamında
hazırlandığını, ancak talep edilen bazı belge ve bilgiler komisyona verilmediğini aktardı.

Raporun 2019, 2020 ve 2021 yılları içerisinde İETT tarafından yapılan, otobüs alım, bakım ve onarım ihalelerine yönelik iddiaların araştırılması, yapılan ihalelerin teknik ve mali açıdan değerlendirilmesi, güncel ilerlemelerin ve eksikliklerin tespiti olduğunu aktaran Muhammet Kaynar, otobüs bakım onarım işlerinin yüzde 44'ünün, otobüs alım ihalelerinin ise yüzde 48'inin tek firma olarak CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildiğinin tespit edildiğini aktardı.
Ümraniye'de zincirleme İETT kazası! 3'ü birbirine girdi!
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