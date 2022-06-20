Pınar Gültekin davasında karar duruşması başladı

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, katil zanlısı sanık Cemal Metin Avcı Afyon T Tipi Cezaevinden SEGBİS sistemiyle hakim karşısına çıktı.Duruşmaya, Pınar Gültekin'in ananesi Şefika, babası Sıddık Gültekin ve Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Avcı'nın avukatları ve cinayete iştirak ettiği iddiasıyla cezalandırılması istenen Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı katıldı.