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Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş'tan Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'ye ayar!

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz, Ege ve adalar üzerinden Türkiye'yi hedef alan provokatif tavrı göçmen meselesi üzerinden de sürüyor. Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'nin Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş'tan yanıt geldi. Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş yaptığı açıklamada Yunan iddialarına rakamlarla yanıt verirken, "Ölümlerle ve işkencelerle yapılan geri itme olaylarının son bulması, daha fazla düzensiz göçmenin hayatını kaybetmemesi ve seyirci kalınan bu zulmün bitmesi için insan haklarını hiçe sayan Avrupa Birliği ve Yunan makamlarını, uluslararası hukuka ve insan haklarına uygun davranmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş'tan Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'ye ayar!
Ekleme: 20.06.2022 - 12:45 Güncelleme: 20.06.2022 - 12:52 / Editör: Ozge Selin
Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş'tan Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'ye ayar!
Yunanistan'ın Doğu Akdeniz, Ege ve adalar üzerinden Türkiye'yi hedef alan provokatif tavrı göçmen meselesi üzerinden de sürüyor.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla algı yaparak Türkiye'yi hedef aldı.

Mitarachi yaptığı açıklamada, 'Kiklad Adaları'nda Avrupa'ya gitmek için Türkiye kıyılarından kalkan bir yelkenli tekneden 8 göçmen kayboldu ve 104 kişinin kurtarıldığını' iddia ederek Türkiye'nin ululararası hukuk ihlali yaptığını ima etti.

Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş'tan Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'ye ayar!

KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞ HASAN BAŞ'TAN YUNAN BAKANA AYAR
Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'nin Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş'tan yanıt geldi. Baş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak biz, düzensiz göçmenleri engellemek üzere tüm geçiş güzergâhlarını sürekli olarak denetliyoruz. Özellikle, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilerek, çaresizliğe ve ölüme terk edilen düzensiz göçmenlerin hayatlarını kaybetmemesi için, denizden, karadan ve havadan 7 gün 24 saat görev yapıyoruz. Yaşanan geri itme olaylarının neredeyse tamamında, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılan düzensiz göçmenlerin anlattıkları, Yunanistan'ın göçmenlerin hayatını hiçe sayarak onları Türk Karasularına nasıl geri ittiğini de tüm açıklığıyla defalarca dünya kamuoyunun gözleri önüne sermeye devam ediyor.

Düzensiz göçmenlerin anlattıkları, tüm dünyanın insanlık adına yeniden ve yeniden düşünmesine ve hatta insanlık adına utanmasına neden oluyor. Kadın, çocuk demeden darp edilen, kelepçelenen, değerli eşyaları alınan, botlarının motorları alınan, benzin hortumları kesilen ve hatta doğrudan elleri kelepçelenerek denize atılan çok sayıda göçmen, ölümün kıyısından Komutanlığımızın düzenlediği başarılı arama kurtarma operasyonları ile hayata döndürülüyor.

RAKAMLAR ORTADA
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, geri itme olaylarının başladığı 2020 yılından itibaren, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının gerçekleştirdiği 1.295 geri itme olayında 33.964 düzensiz göçmeni kurtarmıştır.

SORUMLUSU YUNANİSTAN
Son yıllarda, düzensiz göçmenler Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin uyguladığı baskı politikası ve geri itme stratejisi ile karşı karşıya kalmaları nedeniyle, denizden geçiş rotalarını İtalya'ya çevirmiştir. Bu rota, halihazırda tehlikeli olan göç yolculuğunu daha da tehlikeli hale getirmektedir. Daha büyük deniz vasıtaları, kapasitelerinin çok üzerinde düzensiz göçmenlerle doldurularak büyük facialara neden olmaktadır. İtalya rotası da dahil olmak üzere bu tehlikeli yolculuklarda hayatını kaybeden her bir göçmenin sorumlusu Yunanistan'dır.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki düzensiz geçişlerin sürdürülebilir şekilde azaltılabilmesi amacıyla, 18 Mart 2016 tarihinde varılan mutabakatın kendisine yüklediği tüm sorumlulukları yerine getiren Ülkemizin, mücadelesine etkinlikle devam edebilmesi için, aynı mutabakatın sorumluluklarını Yunanistan tarafından da yerine getirilmesi ve düzensiz göçmenleri insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olarak geri itmeye son vermesi şarttır.

Ölümlerle ve işkencelerle yapılan geri itme olaylarının son bulması, daha fazla düzensiz göçmenin hayatını kaybetmemesi ve seyirci kalınan bu zulmün bitmesi için insan haklarını hiçe sayan Avrupa Birliği ve Yunan makamlarını, uluslararası hukuka ve insan haklarına uygun davranmaya çağırıyoruz.'
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Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş'tan Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'ye ayar!
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