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İsveçli giyim markası H&M'den Türkiye'de 'LGBT' rezaleti: Sapkınlık projesine tepkiler çığ gibi büyüdü

Dünya üzerindeki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de çok sayıda mağazası bulunan İsveç giyim markası H&M yeni bir skandala imza attı. İnternet sitesinde yayınladıkları yazı ve videoda üç 'seçilmiş aile' örneği verilerek sapkın LGBT'nin aleni şekilde propagandası yapıldı.

İsveçli giyim markası H&M'den Türkiye'de 'LGBT' rezaleti: Sapkınlık projesine tepkiler çığ gibi büyüdü
Ekleme: 20.06.2022 - 11:56 Güncelleme: 20.06.2022 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
İsveçli giyim markası H&M'den Türkiye'de 'LGBT' rezaleti: Sapkınlık projesine tepkiler çığ gibi büyüdü
Türkiye'de bazı kesimlerin de destekleriyle ve de yapılan skandal eylemlerle gündeme getirilmeye çalışılan LGBT sapkınlığına bir destek de Türkiye'de birçok mağazası bulunan İsveçli giyim markasından geldi. İsveç giyim markası H&M, Türk vatandaşlarının kullanımı için açtığı internet sayfasında 'LGBT' propagandası yapmaya başladı.

H&M tarafından hazırlanan “Seçtiğim Ailem” başlıklı son ilanda, “Seçilmiş bir aile, birbirini desteklemeyi ve sevmeyi özellikle seçen insanlardan oluşuyor. Kimi seviyor olursanız olun, her ne olursa olsun orada olmaya ve kim olduğunuzu kutlamaya odaklanıyor. Birbirlerini seçen LGBTQIA+ aileleri ile tanışın” diyerek her türlü sapkınlığın ülkemizde yaygınlaşması için çalışma başlattı.

İsveçli giyim markası H&M'den Türkiye'de 'LGBT' rezaleti: Sapkınlık projesine tepkiler çığ gibi büyüdü

İSVEÇ MARKASININ SAPKINLIĞI BÜYÜK İNFİALE NEDEN OLDU
Türkiye'deki aile kurumuna saldırmak için büyük firmalar tarafından da yapılmaya başlanan bu tarz paylaşımlar vatandaşı endişelendirirken boykot çağrıları da peş peşe geldi.

İsveçli giyim markası H&M'den Türkiye'de 'LGBT' rezaleti: Sapkınlık projesine tepkiler çığ gibi büyüdü

İşi giysi ürünleri satmak olan bir firmanın 'LGBT' sapkınlığıyla ilgili sayfalarca normalleştirme ve özendirme paylaşımı yapıyor olması dikkat edilmesi gereken bir tehlike olarak vatandaşın gözünden kaçmıyor.

Sapkınlığa tepki gösteren vatandaşlar “Terör sevici İsveç'in sapkın HM markası ülkemizden kovulsun”, “Sapkın HM defol!” şeklinde paylaşımlar yaptı.

İsveçli giyim markası H&M'den Türkiye'de 'LGBT' rezaleti: Sapkınlık projesine tepkiler çığ gibi büyüdü

ÇORAP SKANDALI
İsveç giyim markası H&M'in daha önce de satışa sunduğu çocuk çoraplarında Arapça 'Allah' yazısına benzer figürler bulunması tepkilere neden olmuştu.
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İsveçli giyim markası H&M'den Türkiye'de 'LGBT' rezaleti: Sapkınlık projesine tepkiler çığ gibi büyüdü
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