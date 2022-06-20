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İBB’nin Emirgan katliamına tepki çığ gibi: Ağaçlara nasıl kıydınız?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Sarıyer’deki Emirgan Korusu’nda bulunan 54 ağacı kesmesine tepkiler sürüyor. Vatandaşlar “İstanbul böyle hoyratlığı haketmiyor. Yeşil, doğa, ağaç sevgisi bu mudur? Bu ayıba son verilmeli. Sorumlular hakkında soruşturma açılmalı” diye ses yükseltti

İBB’nin Emirgan katliamına tepki çığ gibi: Ağaçlara nasıl kıydınız?
Ekleme: 20.06.2022 - 10:05 Güncelleme: 20.06.2022 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
İBB’nin Emirgan katliamına tepki çığ gibi: Ağaçlara nasıl kıydınız?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Sarıyer'deki Emirgan Korusu'nda bulunan 54 ağacı kesmesine tepkiler sürüyor.

Vatandaşlar, 54 ağacın kesilmesinin çevre katliamı olduğunu belirterek, 'Ekrem İmamoğlu İstanbul'da asırlık ağaçları kesiyor sözde çevreci, sanatçı, siyasetçi de ses çıkmıyor' dedi.

İşte vatandaşların tepkileri:
Sinem Çiftçi: Nasıl kıydınız? Evet 'Mesele ağaç değil' biz biliyoruz da sözde aktivistler, ünlüler nerede?
Yuşa Övenç: Yahu siz sözde 3-5 ağaç için ülkeyi velveleye vermemiş miydiniz? Ne oldu şimdi sesiniz bile çıkmıyor. Yazıklar olsun.
Hatice Olgun: Önce dikey bahçeler, sonra bakılmayıp kesilen asırlık 112 çınar, şimdi Emirgan'da 54 ağaç kıyımı daha ve 3 yılda ilk kez duyduğumuz müsilaj dahil ne çevre katliamları! Vatandaşa hizmetler edilirken kesilen birkaç ağaca ortalığı ayağa kaldıranlar, bu keyfi katliamlara suskun.
Halit Çınarka: Para cezası ile geçiştirilemeyecek kadar önemli bir meseledir bu. Yeşili, ağaçları koruduğunu söyleyerek daha önce ortalarda dolaşan birilerinin ideolojik nedenlerle sesini çıkarmaması da ayıp...
Ali Satan: İstanbul böyle hoyratlığı hak etmiyor. Yeşil, doğa, ağaç sevgisi bu mudur?
Huriye Tezgelen: Geziciler uykuda mısınız?
Nurettin Şahin: Orman Kanunu'na göre soruşturma yapılması için Başsavcılık'a suç duyurusunda bulunulmalı.
Arif Naim: Emirgan'da kesilen ağaçları gördüm ve içim acıdı... İstanbul katlediliyor.
Özkan Helvacıoğlu: Ne istiyorsunuz ağaçlardan, yeşilrden, İstanbul'dan?

İBB’nin Emirgan katliamına tepki çığ gibi: Ağaçlara nasıl kıydınız?

TUTANAĞA GÖRE İBB'NİN KESTİĞİ AĞAÇLAR
11 adet sedir ağacı
1 adet gürgen ağacı
25 adet dişbudak ağacı
3 adet kızılçam ağacı
2 adet meşe ağacı
2 adet akasya ağacı
5 adet fıstıkçamı
1 adet erguvan ağacı
1 adet diğer yapraklı ağaç
1 adet kavak ağacı
1 adet ıhlamur ağacı
1 adet kara çam ağacı

'İZİN ALDIK' YALANI DA TUTMADI
İBB'NIN Emirgan Korusu'ndaki 54 ağacın kesilmesine ilişkin yaptığı 'Emirgan hep genç kalsın diye' başlıklı açıklamada, 420 dönümlük kent içi orman vasfındaki koruda ölen ağaçların kaldırılarak yerine yenilerinin dikildiği, yıllardır yapılan bu işlemle korunun hep yeşil, hep genç kalması sağlandığı belirtildi. Açıklamada; ağaç kesimlerinin Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanan, 2012- 2022 yıllarını kapsayan 'Amenajman Planı' çerçevesinde yapıldığı ifade edildi. Koruda yapılacak ağaç kesimlerinde 6831 sayılı Orman Kanunu'na ve yürürlükteki amenajman planına göre OGM'den izin alınması gerekiyor. OGM İstanbul İl Müdürlüğü görevlileri, koruda ağaç kesildiğine dair ihbar üzerine yaptıkları denetimlerde 54 ağacın izinsiz kesildiğini tespit etti. Ekipler, Orman Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca 'İdari Para Cezası Tutanağı' düzenledi.
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