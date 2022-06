Her büyük projeye karşı çık! Sonra öv... Aslı Aydıntaşbaş'tan 'İstanbul Havalimanı' itirafı

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve partiye yakın isimler Türkiye'ye değer katan her projeye karşı çıkmasıyla biliniyor.ASLI AYDINTAŞBAŞ'TAN 'İSTANBUL HAVALİMANI' İTİRAFIBoğaz Köprüleri'nden Avrasya Tüneli'ne İstanbul Havalimanı'ndan Marmaray'a kadar birçok önemli projeye karşı CHP'nin yandaşlarından biri olan Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş bu kez bir itirafla gündeme geldi.Aslı Aydıntaşbaş ilk açıldığında İstanbul Havalimanını gereksiz bulduğunu ancak pandeminin ardından İstanbul Havalimanı'nın ciddi bir merkeze dönüştüğünü ve yoğun talep olduğunu itiraf etti.Aydıntaşbaş Twitter üzerinden yaptığı itiraf niteliğindeki paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:"İSTANBUL HAVALİMANI CİDDİ BİR MERKEZ""İlk açıldığında bana gereksiz ölçekte büyük ve boş gelmişti. Ama pandemi sonrası İstanbul Havalimanı oldukça kalabalık. Ciddi bir hub haline gelmiş durumda.Yurtdışı çıkış ve girişlerde muhakkak elektronik giriş çıkışı deneyin. Parmak iziyle, pasaport memuru olmadan, dijital geçiş yapıyorsunuz. Sıra yok. Havalimanında Avrupalı turist az. Ağırlık, Asya, Afrika ve Orta Doğulu yolcu. Bu THY'nin büyüme stratejiyle ilgili. Asya ve Afrika'dan yolcuları gidecekleri yere İstanbul üzerinden taşıyor. Ancak tabii burada THY doğru iş modeliyle mi çalışıyor bilmiyorum. Elimde rakamlar yok. Bu stratejiyi kar-maliyet hesabı üzerinden değerlendirmek lazım. Ve tabii küresel bir marka yaratırken küresel ısınma açısından Türkiye'ye getirdiği ek yükü de bu hesaba katmak lazım."THY PERSONELİ ÇOK PROFESYONEL"Ancak THY personeli her zaman çok profesyonel. Japonya'dan Darüsselam'a giderken sinir krizi geçiren Amerikalı kadın ve koli koli alışverişi ısrarla uçağa sokmaya çalışan Arap turistlere aynı sakinlikle cevap veriyorlar. Ben yapamazdım!"DAHA ÖNCE HAVALİMANINI KARALAMIŞTIAydıntaşbaş'ın bulduğu her fırsatta CHP'nin argümanları ile İstanbul Havalimanını karaladığı biliniyor.Aydıntaşbaş'ın İstanbul Havalimanı'nı kötülediği tweetlerden bazıları;DAHA ÖVECEĞİ ÇOK PROJE VARAslı Aydıntaşbaş'ın İstanbul Havalimanını övdüğü tweetler sonrası sosyal medyada vatandaşlar dikkat çeken yorumlarda bulundu. Kullanıcılar CHP'nin ve yandaşlarının daha önce hedef aldığı birçok projeyi sıralayıp 'CHP'li isimler zamanla bu projeleri de övecek' yorumunda bulundu.İşte o yorumlardan bazıları;CHP'NİN KARŞI ÇIKTIĞI PROJELERAslı Aydıntaşbaş'ın attığı tweetler sonrası CHP'nin karşı çıktığı projeler yeniden akıllara geldi. O projeler arasında Vatan Caddesi, Boğaz Köprüleri, Avrasya Tüneli, Marmaray, İstanbul Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yapımı planlanan Kanal İstanbul da yer alıyor.