  • USD: 17,29 - 17,32
  • EURO: 18,17 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Google’un merkezini tarikat mı ele geçirdi?

ABD’de Google merkezine bir tarikatın sızdığı, tarikat üyesi olmayanların terfi ettirilmediği ve işten atıldığı öne sürüldü.

Google’un merkezini tarikat mı ele geçirdi?
Ekleme: 20.06.2022 - 11:44 Güncelleme: 20.06.2022 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Google’un merkezini tarikat mı ele geçirdi?
Merkezi, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Google’un bir tarikatla ilişkisi olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Google’da “Fellowship of Friends” (Arkadaşlık Kardeşliği) adlı eski bir tarikatın çok sayıda üyesinin çalıştığı ve tarikata üye olmayan Google çalışanlarının şirket içinde yükselmesinin engellendiği iddia edildi.

6.5 MİLYON $ KAZANDI

ABD’nin saygın gazetesi New York Times’ın gündeme getirdiği iddiaya göre, Google’un eski bir çalışanı şirkete tarikat üyesi olmadığı için terfi ettirilmediği gerekçesiyle açtığı davada 6.5 milyon dolar kazandı. Şimdi de 2021 yılında işten atılan Kevin Lloyd, tarikatın işten atılmasına neden olduğu iddiasıyla teknoloji devine dava açtı. Habere göre, tarikat yıllar içinde artan sayıda üyesini Google’a yerleştirerek şirkette hâkimiyet kurdu. 1970’de Robert Burton’un kurduğu ve fuhuş, çocuk istismarı gibi suçlar yöneltilen tarikat yeni bir “medeniyet” kurmayı hedefliyormuş!

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM VAR

Fellowship of Friends adlı tarikat hakkında bilinenler kısıtlı. Ancak tarikatın liderinin Leonardo DaVinci ve Johann Sebastian Bach gibi ölmüş sanatçılarla irtibat halinde olduğunu iddia ettiği söyleniyor. İnsanların tam anlamıyla uyanık olmadığına inanan tarikat üyeleri, gerçek anlamda uyanık bir bilince ulaşmanın yolunun sanat ve sanat eserleri olduğuna inanıyor. Özellikle Kaliforniya’da bu tarz yeni çağ tarikatlarından çok sayıda bulunuyor. Bu yüzden kulağa çılgınca gelen bu iddialar pekala doğru olabilir.
Ümraniye'de zincirleme İETT kazası! 3'ü birbirine girdi!
Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş'tan Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'ye ayar!
ABD ekonomisi için yeni 'Kriz' çanları: Bu kez Japon devi açıkladı
Her büyük projeye karşı çık! Sonra öv... Aslı Aydıntaşbaş'tan 'İstanbul Havalimanı' itirafı
İsveçli giyim markası H&M'den Türkiye'de 'LGBT' rezaleti: Sapkınlık projesine tepkiler çığ gibi büyüdü
Google’un merkezini tarikat mı ele geçirdi?
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere ders niteliğinde öğütler: Dünya Türkleri bekliyor
Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Önce Selman sonra NATO!
Başkan Erdoğan'da dünyaya çok net 'Sığınmacı' mesajı: Hiç kimse sorumluluklarından kaçamaz...
İBB’nin Emirgan katliamına tepki çığ gibi: Ağaçlara nasıl kıydınız?
Demirtaş'ın mesajı FETÖ telefonunda! 'El ele durmalıyız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öptürmedi!
DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu’nun tabela provokasyonuna bir açıklama da EGM’den!
Babalar Günü'nde şehit evladının kabrine gitti!
Bisikletten düşen Joe Biden'dan 'ben iyiyim' mesajı!
İSPARK ücretlerine yüzde yüz zam yapıldı!
Göçün Davos'u İstanbul'da! 54 ülkeden temsilciler katılacak!
Tarihe geçen atama! Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı Tuba Ersöz Ünver oldu!
Fransa'da on haftada dördüncü kez sandık kuruluyor! Macron'un zor seçimi!
Kılıçdaroğlu'nun tehdit dili hortladı! Şimdi de bakanlığın kapısına dayanacak!
Ek zam için yeni gelişme. Asgari ücret 5 bini geçecek

Ek zam için yeni gelişme. Asgari ücret 5 bini geçecek

Google Earth'ten flamingo gözlemi...

Google Earth'ten flamingo gözlemi...

Denizcilik sektöründe yakıt masraflarını önemli ölçüde azaltabilecek proje

Denizcilik sektöründe yakıt masraflarını önemli ölçüde azaltabilecek proje

AFAD'dan 4 il için flaş son dakika uyarısı! Öğleden sonraya dikkat

AFAD'dan 4 il için flaş son dakika uyarısı! Öğleden sonraya dikkat

Emeklinin promosyon ücretleri yükseldi: Maaşını taşıyana 4 bin 250 TL'lik fırsat

Emeklinin promosyon ücretleri yükseldi: Maaşını taşıyana 4 bin 250 TL'lik fırsat

İngiliz ordu komutanından 'Savaşa hazırlanın' talimatı: 3.Dünya savaşı uyarısı...

İngiliz ordu komutanından 'Savaşa hazırlanın' talimatı: 3.Dünya savaşı uyarısı...