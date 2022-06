Google’un merkezini tarikat mı ele geçirdi?

Merkezi, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Google’un bir tarikatla ilişkisi olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Google’da “Fellowship of Friends” (Arkadaşlık Kardeşliği) adlı eski bir tarikatın çok sayıda üyesinin çalıştığı ve tarikata üye olmayan Google çalışanlarının şirket içinde yükselmesinin engellendiği iddia edildi.ABD’nin saygın gazetesi New York Times’ın gündeme getirdiği iddiaya göre, Google’un eski bir çalışanı şirkete tarikat üyesi olmadığı için terfi ettirilmediği gerekçesiyle açtığı davada 6.5 milyon dolar kazandı. Şimdi de 2021 yılında işten atılan Kevin Lloyd, tarikatın işten atılmasına neden olduğu iddiasıyla teknoloji devine dava açtı. Habere göre, tarikat yıllar içinde artan sayıda üyesini Google’a yerleştirerek şirkette hâkimiyet kurdu. 1970’de Robert Burton’un kurduğu ve fuhuş, çocuk istismarı gibi suçlar yöneltilen tarikat yeni bir “medeniyet” kurmayı hedefliyormuş!Fellowship of Friends adlı tarikat hakkında bilinenler kısıtlı. Ancak tarikatın liderinin Leonardo DaVinci ve Johann Sebastian Bach gibi ölmüş sanatçılarla irtibat halinde olduğunu iddia ettiği söyleniyor. İnsanların tam anlamıyla uyanık olmadığına inanan tarikat üyeleri, gerçek anlamda uyanık bir bilince ulaşmanın yolunun sanat ve sanat eserleri olduğuna inanıyor. Özellikle Kaliforniya’da bu tarz yeni çağ tarikatlarından çok sayıda bulunuyor. Bu yüzden kulağa çılgınca gelen bu iddialar pekala doğru olabilir.