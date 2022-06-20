  • USD: 17,29 - 17,32
  • EURO: 18,17 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AFAD'dan 4 il için flaş son dakika uyarısı! Öğleden sonraya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışlı havanın İstanbul'da da etkili olacağı belirtildi. Öte yandan 4 kent için bir uyarı da AFAD'dan geldi. İşte detayları...

Ekleme: 20.06.2022 - 11:53 Güncelleme: 20.06.2022 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
AFAD'dan 4 il için flaş son dakika uyarısı! Öğleden sonraya dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Kırklareli, Osmaniye, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4 KENT İÇİN UYARI

AFAD: 'Bugün öğleden sonra, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.'

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İstanbul: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 30

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
Ümraniye'de zincirleme İETT kazası! 3'ü birbirine girdi!
Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş'tan Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi'ye ayar!
ABD ekonomisi için yeni 'Kriz' çanları: Bu kez Japon devi açıkladı
Her büyük projeye karşı çık! Sonra öv... Aslı Aydıntaşbaş'tan 'İstanbul Havalimanı' itirafı
İsveçli giyim markası H&M'den Türkiye'de 'LGBT' rezaleti: Sapkınlık projesine tepkiler çığ gibi büyüdü
Google’un merkezini tarikat mı ele geçirdi?
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere ders niteliğinde öğütler: Dünya Türkleri bekliyor
Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Önce Selman sonra NATO!
Başkan Erdoğan'da dünyaya çok net 'Sığınmacı' mesajı: Hiç kimse sorumluluklarından kaçamaz...
İBB’nin Emirgan katliamına tepki çığ gibi: Ağaçlara nasıl kıydınız?
Demirtaş'ın mesajı FETÖ telefonunda! 'El ele durmalıyız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öptürmedi!
DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu’nun tabela provokasyonuna bir açıklama da EGM’den!
Babalar Günü'nde şehit evladının kabrine gitti!
Bisikletten düşen Joe Biden'dan 'ben iyiyim' mesajı!
İSPARK ücretlerine yüzde yüz zam yapıldı!
Göçün Davos'u İstanbul'da! 54 ülkeden temsilciler katılacak!
Tarihe geçen atama! Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı Tuba Ersöz Ünver oldu!
Fransa'da on haftada dördüncü kez sandık kuruluyor! Macron'un zor seçimi!
Kılıçdaroğlu'nun tehdit dili hortladı! Şimdi de bakanlığın kapısına dayanacak!
Ek zam için yeni gelişme. Asgari ücret 5 bini geçecek

Ek zam için yeni gelişme. Asgari ücret 5 bini geçecek

Google Earth'ten flamingo gözlemi...

Google Earth'ten flamingo gözlemi...

Denizcilik sektöründe yakıt masraflarını önemli ölçüde azaltabilecek proje

Denizcilik sektöründe yakıt masraflarını önemli ölçüde azaltabilecek proje

AFAD'dan 4 il için flaş son dakika uyarısı! Öğleden sonraya dikkat

AFAD'dan 4 il için flaş son dakika uyarısı! Öğleden sonraya dikkat

Emeklinin promosyon ücretleri yükseldi: Maaşını taşıyana 4 bin 250 TL'lik fırsat

Emeklinin promosyon ücretleri yükseldi: Maaşını taşıyana 4 bin 250 TL'lik fırsat

İngiliz ordu komutanından 'Savaşa hazırlanın' talimatı: 3.Dünya savaşı uyarısı...

İngiliz ordu komutanından 'Savaşa hazırlanın' talimatı: 3.Dünya savaşı uyarısı...