Türkiye atağa geçti! Hava sahamız 'SİPER' ile tam güvenli!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in, SİPER Hava Savunma Sistemi Projesi'nin başarılı şekilde devam ettiğini ve yakında yeni testlere başlanacağını açıklamasının ardından gözler SİPER projesine çevrildi.Kademeli hava savunma sisteminin en önemli bileşenlerinden olan SİPER ile Türkiye, hava savunması konusunda önemli bir eşiği aşacak. Korkut, Sungur, Hisar A+ ve Hisar O+ gibi hava savunma katmanlarına uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER ve SİPER'in üst modelleri de eklenmiş olacak. Böylece Türkiye, dışarıya bağımlı olmadan, kendi hava sahasını ‘koruma kalkanı' ile örecek.SİPER'in özeliklerini, üst modellerini, tehditlere karşı tepkisini Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz gazetemize değerlendirdi. Oğuz, HİSAR A+ ve HİSAR O+'ın TSK envanterine girdiğini hatırlatarak “Uçak, helikopter, seyir füzesi ve uzaktan atılan füzeler gibi hedeflere yönelik geliştirecek SİPER Blok 1, 2023 itibarıyla envantere alınacak.Balistik füze engelleme kabiliyetine sahip olacak SİPER Blok 3'ün ise 2025 yılı sonrasında devreye girmesini bekliyoruz” dedi.Tehditlerin sınırsız ve sürekli yenilerinin geldiğine dikkat çeken Oğuz “Dolayısıyla karşı tedbir olarak, hava savunma sistemlerinin de sürekli geliştirilmesi lazım.Balistik füze için çok daha ileri tedbir ve gözetleme sistemleri de gerekiyor. SİPER, katmanlı hava savunma sisteminin bir parçası olacak ve bu tehditleri engelleyecek” diye konuştu.2023'te devreye girecek sistemin S-400 ve Patriot'un muadili olmayacağını ancak 2025'ten sonra, SİPER Blok 3'ün S-400 ve Patriot'un başlangıç seviyesindeki kabiliyetinde olabileceğine işaret eden Oğuz “S-400'ler çok daha uzun menzilden gelen tehditleri engelleyebilen bir sistem. Ama bu bir süreç ve bu yolda çalışıyoruz. İmkân değil, artık zaman meselesi. Silah teknolojimiz var” dedi.'Yunanistan'da gelecek tüm tehditleri elimizdeki mevcut sistemlerle engelleyebiliriz' diyen Oğuz, şunları söyledi: HİSAR-O+ ile uçak, helikopter, seyir füzesi, uçaktan atılan füzeleri vurarak önleyebiliriz.Ukrayna savaşında gördüğümüz gibi; Rusya, Ukrayna şehirlerine İskender füzesi atıyor. İskender füzesi gibi balistik füzeleri engelleyecek kabiliyeti 2026 ila 2030'larda kazanacağız.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının denizlerde sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B'lerin üzerinde bulunan SARPER ve MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi'nde 'serseri mayın tespit' denemeleri yaptığı belirtilmişti.