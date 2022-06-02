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Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliği: 'Vurucu güçler' burada yeni teknolojiye kavuşuyor

Tank, tank kurtarıcı, zırhlı personel taşıyıcı gibi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki paletli araçlar, Kayseri'deki 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde yeni teknolojiyle donatılıyor.

Ekleme: 2.06.2022 - 12:37 Güncelleme: 2.06.2022 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliği: 'Vurucu güçler' burada yeni teknolojiye kavuşuyor
Osman Kavuncu Bulvarı'nda 387 bin metrekarelik alanda 1954 yılından bu yana faaliyet gösteren 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, üstlendiği tank ile diğer paletli araçların modernizasyonu ve yenileme çalışmaları ile ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

TSK'nin karadaki en önemli 'vurucu güçleri' arasında yer alan tanklar ile tank kurtarıcı ve zırhlı personel taşıyıcılar, 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde modernize ediliyor.

Kalifiye ve konusunda uzman personeli bünyesinde çalıştıran fabrika, yenileştirme, bakım ve onarım görevlerinin yanı sıra paletli araçlara ait yedek parça imalatı, ordu yağ analizi, elektronik ile mekanik cihazların kalibrasyonu, dost ve müttefik ülke personeline 'görev başı mesleki eğitim' verilmesi görevlerini de üstleniyor.

Fabrikada baştan aşağı yenilenen veya modernize edilen araçlar, gelişmiş bilgisayar kontrolleri ile frenleme, meyil tırmanma ve inme, yan eğim, slalom, hendek geçme gibi aşamaların yer aldığı iki test pistinden de geçiyor.

Paletli araçların yenileştirme ve onarımları için ihtiyaç duyulan muhtelif yedek parçalarının çok eksenli CNC tezgahlarla yüksek hassasiyette imal edildiği fabrikada, araçlar son kat kamuflaj boyası yapılarak birliğine sevke hazır hale getiriliyor.

2. Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İbrahim İlhan Coşkun, fabrikada gerçekleştirilen her türlü imalat, yenileştirme, modernizasyon faaliyetlerinin kalite yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim standartları gereklerine uygun olarak yürütüldüğünü söyledi.

Fabrika olarak önemli bir görev üstlendiklerinin altını çizen Coşkun, '2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tank, tank kurtarıcı, zırhlı personel taşıyıcı gibi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki paletli araçların modernizasyonu ile bu araçlara ait motor, transmisyon, tali komple malzeme, atış-kontrol ve optik cihazların komple yenileştirmesini yaparak birliklerin desteklenmesinde önemli hizmet vermektedir.' diye konuştu.

'Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliği'

Gelişen teknolojiye uygun faaliyet gösterdiklerini belirten Coşkun, şunları kaydetti:

'2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü geçmişte uyguladığı modernizasyon projelerinde M48A5T1/T2 tankları, TAMAY Tank Kurtarıcı ve İstihkam Savaş Aracı, M60T Tankı, MLC 70 Sınıfı Kayar Köprü Tankı, ADOP Aracı ve ADY gibi M113 zırhlı personel taşıyıcı araçları Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırmıştır. Projelerden elde ettiği bilgi birikimi, kazandığı kabiliyetler ve yeni teknoloji ürünü donanımı sayesinde ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan bir merkez haline gelmiştir. Tezgah parkı gelişen teknolojiye uygun olarak sürekli yenilenmektedir.'

Coşkun, ayrıca müdürlük personel gelişimini desteklemek için eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, '2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünün tüm imalat ve kontrol faaliyetleri kalifiye ve konusunda uzmanlaşmış personel tarafından gerçekleştirilmektedir.' dedi.

TSK'nın önemli bir birliği olduklarını vurgulayan Coşkun,'Fabrikamızda onarımı, yenileştirmesi ve modernizasyonu yapılan paletli araçlar ile terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda hasar gören araçların onarım sonrasındaki gövde ve kule sistemlerinin performans testleri ve son muayene işlemleri tank test pistlerinde gerçekleştirilmektedir. 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin bir birliği olmanın ve yüklendiği görevlerin haklı gururu ve onuru içerisindedir. Kalifiye personeli, başarıyla gerçekleştirdiği modernizasyon projelerinden edindiği tecrübeyle, verilecek her türlü görevi başaracak azim ve kararlılıktadır.' değerlendirmesinde bulundu.
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