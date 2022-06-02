Tel Abyad'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Akçakale'nin sınır komşusu Tel Abyad'da dün meydana gelen 3 kişi hayatını kaybettiği patlama sonrası bugün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde dün akşam saatlerinde art arda patlamalar meydana geldi. Taziye evi yakınlarında meydana gelen patlamalarda 3 sivil hayatını kaybederken Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bugün öğleden sonra art arda patlamalar yaşandı.Kentin batı kısmında bulunan Mınbatıh bölgesinde bir taziye evinin yakınlarında yaşandığı belirtilen patlamalar nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.Patlamada 3 sivil hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Patlamalardan sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi.