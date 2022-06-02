Tatil bölgelerindeki fahiş kira fiyatları sonrası harekete geçildi: Memurlara Bodrum müjdesi

Son dönemde Türkiye genelinde gayrimenkul piyayasında fiyatlar arttı.Fahiş fiyatlı evler ve kiralardan tatil bölgeleri de nasibini aldı.Özellikle Antalya ve Muğla gibi illerde artan ev ve kira fiyatları, özellikle bölgede çalışan kamu personeli için büyük bir külfet oluşturuyor.Bu sebeple ataması yapılacak kamu çalışanları, kira fiyatlarının yüksekliği nedeniyle bu bölgeleri tercih etmiyor.Bu kapsamda yeni bir projenin startı veriliyor.AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum ilçesine kamu çalışanları için konut yapılacağını bildirdi.Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gürece Mahallesi'ndeki konumun bilgisini verdi.İlçede uzun yıllardır kamu çalışanlarının yaşadığı sorunu çözeceklerini belirtti.Demir, Bodrum'da kamu çalışanlarının konut bulmakta zorlanmaları nedeniyle yaşadıkları sorunu bakanlıklar nezdinde çözmek için girişimleri başlattıklarını vurguladı.İlk etapta 40 dönümlük bir alanda 200 konutun yapımı için tahsis işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.Demir, ihtiyaca göre lojman çalışmalarının da devam edeceğini bildirdi.