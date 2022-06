Tanju Özcan'dan görülmemiş pişkinlik... Kendisini protesto edenleri bakın nasıl izledi!

Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar'a karşı söylemleri, Türkiye'nin gündemine oturdu.Başkan Özcan'a protestolar devam ederken bugün Öz-Sağlık iş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert ve sendika şube başkanları, kadın üyeler, Belediye Meydanında toplanarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı protesto etti.Yapılan eylem sırasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, makamının camından bakarak protestoyu alkışladı. Kalabalık bir ekiple gelen Öz-Sağlık iş Sendikası teşkilatının basın açıklamasını gerçekleştirdi."AMA HERHALDE TANJU ÖZCAN AYAMADI"AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar, "Sonuçta mecliste bir olay yaşandı. İnsanız, insanlar gaf yapabilir. Ya da kafa iyi değildir, başka şeyler söyleyebilir diye düşündüm açıkçası. Bu süreç içerisinde bir özür bekledim. Ama herhalde Tanju Özcan ayamadı. Özür dilemek aklına gelmedi herhalde. Bide bunun üzerine iffetimi koruyorum demesi, asla kabul edilebilir bir şey değil. Önce Allaha sonra yargıya sonra da Bolu halkına, Türkiye'deki tüm kadınlara havale ediyoruz" dedi."KADINLARIMIZI DERİNDEN YARALAMIŞTIR"Öz-Sağlık iş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Bugün burada, Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan'ın bir siyasetçiye, bir sendikacıya, bir insana, bir kadına ama her şeyden önemlisi bir anneye yaptığı hakareti kınamak için toplandık. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Belediye meclisinde oylama için el kaldıran AK Partili Kadın Belediye Meclis üyesi ve Sendikamızın Bolu Şube Başkanı Hacer Çınar'a yönelik "Bana niye el sallıyorsunuz ben evli barklı adamım" şeklinde ahlaktan yoksun saldırısı tüm kamuoyunu özellikle de kadınlarımızı derinden yaralamıştır. Bu saldırı sadece meclis üyesi Şube Başkanımıza değil; tüm kadınlara ve kadınların onuruna yapılmıştır."ZİHNİYETE KARŞI GEREKENLERİN YAPILMASINI BEKLİYORUZ"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu çirkin ve ahlaksızca söylemleriyle hedef aldığı; Türk kadını dünyanın en fedakâr-cefakar ve ahlaklı kadınlarıdır. Bizim kadınlarımız yeri gelir Erzurum'da Kara Fatma olur, Yeri gelir Şerife Bacı, Nene Hatun olur. Yeri gelir 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı tankların önünde dağ gibi durur. Türk kadınının gücünü, ahlakını ve inançlarını yok sayarak, çirkin saldırıda bulunulmasını asla kabul etmiyoruz. Zamanı geldiğinde zalim Bolu Beyine, Köroğlu'nun kadınlarının da gereken cevabı en güzel şekilde vereceğini biliyoruz. Belediye başkanının üyesi olduğu CHP'yi de uyarıyoruz. Her fırsatta kadınları aşağılayan, her açıklamasında kadınları meta olarak gören, emekçi bir kadına yönelik ahlaksız saldırıyı yapan bu köhnemiş zihniyete karşı gerekenlerin yapılmasını bekliyoruz."HACER ÇINAR YALNIZ DEĞİLDİR"Bolu Belediye Meclis üyelerine de çağrı yapıyoruz. Hangi siyasi partiden olursa olsun, bir kadına, bir emekçiye, bir anneye karşı yapılan bu ahlaksız davranışa karşı tüm siyasi partilerin tavır almasını bekliyoruz.Öz Sağlık-İş Sendikası olarak, Belediye Meclisinde sadece el kaldırdığı için ağır bir hakarete maruz bırakılan Bolu Şube Başkanımız, Bolu Belediyesi Meclis Üyesi arkadaşımız Hacer Çınar'a destek olmak için buradayız. Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı bir siyasetçiye, bir sendikacıya, bir emekçiye, bir anneye yönelik ahlak dışı ifadeleri dolayısıyla kınıyoruz. Bolu Belediye Başkanının bu ifadeleri sadece Hacer Çınar'ı değil bütün kadınları, toplumu hedef almıştır. Öz Sağlık-İş Teşkilatı ve HAK-İŞ teşkilatı tüm gücüyle Hacer Çınar'ın yanındadır. Haklı mücadelesinde destekçisidir ve sürecin sonuna kadar takipçisidir. Hacer Çınar Yalnız değildir."ELLERLE ŞEMSİYE YAPTILARBolu Belediyesi önünde gerçekleştirilen protestoya katılan sendika üyesi kadınlar, "Devlet başkan burada Tanju başkan nerede", "Kadına uzanan eller kırılsın", Tanju diline sahip çık" sloganlarının ardından 30 günlük koruma kararı alan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar'ın etrafında toplanarak başının üstünde adeta bir şemsiye oluşturarak, Başkan Özcan'dan korumaya çalışmaları, güzel görüntüler oluşturdular. Protestoya AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak'ta katıldı.