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Rusya-Ukrayna Savaşı gıda krizine yol açtı! İstanbul'da çözüm mekanizması

Son dakika bilgisine göre Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için arabuluculuk noktasında önemli adımlar atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile son görüşmesinde her iki lidere de Türkiye'nin Rusya, Ukrayna ve BM ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı gıda krizine yol açtı! İstanbul'da çözüm mekanizması
Ekleme: 2.06.2022 - 09:28 Güncelleme: 2.06.2022 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Rusya-Ukrayna Savaşı gıda krizine yol açtı! İstanbul'da çözüm mekanizması
Gıda güvenliği açısından dünyayı yakından ilgilendiren savaş nedeniyle deniz yoluyla ihraç edilemeyen tarım ürünleri konusunda güvenli bir koridor oluşturulması için Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydediyor. Rusya ve Ukrayna da bu konuda işbirliği yapmaya yakın duruş sergiliyor.

"MAYIN" ENGELİ

Tarafların bu konuda prensip olarak uzlaşmaya istekli olduğu öğrenildi. Buna karşılık gemilerin çıkış güzergâhında döşeli mayınlar konusunda teknik detayların görüşülmesi ve karşılıklı garantilerin verilmesi gerektiğini vurgulanıyor. Ukrayna, Rus savaş gemilerinin Odessa limanlarına girmesine karşı tutum sergiliyor. Rusya ise Ukrayna'ya yük gemileriyle silah taşınmasını istemiyor. Ukrayna tarafı mayınların iki haftada temizlenmesinin mümkün olduğunu belirtiyor, ancak Rus gemilerinin limanlara girmemesi için taahhüt istiyor. Öte yandan Rusya da Rus gemilerine sigorta alanında uygulanan yaptırımların kaldırılması ve gemilere uluslararası limanlarda hizmet sunulmaya devam edilmesi gerektiğini dile getiriyor. Tarafların mutabık kalması halinde İstanbul'da kurulması planlanan merkezin ele alacağı ilk başlığın da tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor olacağı ifade ediliyor.

BM VE ABD'DEN ÖVGÜ

Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki telefon görüşmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 8 Haziran'da Türkiye'ye gideceğinin açıklanması, "barış müzakereleri" yolunda beklentileri yeniden artırdı. Rus uzmanlara göre tarafları barışa en çok yaklaştıran ülke Türkiye. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da tahılın Ukrayna dışına çıkarılmasında Türkiye'nin rolüne işaret etti. ABD'den "Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşındaki diplomatik çabalarını destekliyoruz" açıklaması gelirken, Birleşmiş Milletler de barış girişimlerinde Türkiye'nin rolüne dikkati çekti.
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