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Resmi Gazete'de yayımlandı! 25 dış temsilciliğe yeni büyükelçi atandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 23 dış temsilcilikteki Büyükelçi merkeze alınırken, 25 dış temsilciliğe yeni Büyükelçilerin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 25 dış temsilciliğe yeni büyükelçi atandı
Ekleme: 2.06.2022 - 09:03 Güncelleme: 2.06.2022 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Resmi Gazete'de yayımlandı! 25 dış temsilciliğe yeni büyükelçi atandı
Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 23 dış temsilcilikteki büyükelçilerin görev değişikliği ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

İŞTE O ATAMALAR!

Karara göre, 23 dış temsilcilikteki büyükelçiler merkeze alınırken, 25 dış temsilciliğe yeni büyükelçi atandı. Buna göre, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Ahmet Muhat Gün, Burundi Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serap Ataay, Finlandiya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Vakur Erkul, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, Bolivya Çokuluslu Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şerife Serap Özçoşkun, Macaristan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Meksika Birleşik Devletleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez, Kuveyt Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Kolombiya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ece Öztürk, Gürcistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Ekvator Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hatice Oya Tunga Çağlı, Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Cem Kahyaoğlu,

Danimarka Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, Arnavutluk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Fas Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şebnem Cenk, Letonya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Gülsun Erkul, Nijer Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Moldova Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Halil Gürol, Sökmensuer, Pakistan İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Kamboçya Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ayda Ünlü, İsveç Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Malezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Merve Sefa kavakçı merkeze alındı.

25 DIŞ TEMSİLCİLİĞE YENİ BÜYÜKELÇİ ATANDI

Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Levent Eller, Finlandiya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Deniz Çakar, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İletişim ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Naci Aydın Karamanoğlu, Bolivya Çokuluslu Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Ertan Yalçın, Macaristan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu, Meksika Birleşik Devletleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Ekonomik İşler Genel Müdürü İlhan Kemal Tuğ, Kuveyt Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Cumhurbaşkanı Danışmanı Tuba Nur Sönmez, Kolombiya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Beste Pehlivan Sun, Gürcistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaan Orbay, Ekvator Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dış Politika Analiz Ve Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcısı Makbule Başak Yalçın, Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Akif Menevşe, El Salvador Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İran ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Gül Büyükerşen,

Danimarka Krallığı nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Rıza Hakan Tekin, Arnavutluk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Tayyar Kağan Atay, Fas Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ömer Faruk Doğan, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Adnan Keçeci, Letonya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Teftiş Kurulu Üyesi Şule Öztunç, Nijer Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür Çınar, Estonya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürü Başak Türkoğlu, Moldova Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Personel Genel Müdür Yardımcısı Uygar Mustafa Sertel, Pakistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Mehmet paçacı, Kamboçya Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ülkü Kocaefe, Gine Bissau Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ali Sait Akın, İsveç Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Yönet Can Tezel, Malezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kültürel Direk Diplomasi Genel Müdür Yardımcısı Emir Salim Yüksel atandı. Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.
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