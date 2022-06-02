Muğla’da 81 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi. Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde yapılan kontrollerde 5 araçta 81 düzensiz göçmen yakalandı.Yapılan aramalarda, 17 şambrel, 4 hava pompası, 1 şişme yelek ve 1 adet şişme bot ele geçirildi. Göçmenleri kaçırmaya çalışan şüpheliler E.Ç., N.G., M.K., Ö.K., G.G. ve R. A. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 göçmen kaçakçısı şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.