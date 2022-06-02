MSB duyurdu: 68 şahıs hududu geçemeden yakalandı! İçlerinde FETÖ'cü ve PKK'lı teröristler var

MSB'den yapılan açıklamaya göre, son 7 günde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 68 şahıs hududu geçemeden yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Son 7 günde Edirne, Van ve Hatay hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 68 şahıs hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 16'sının FETÖ, 16' sının PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.AYRINTILAR GELİYOR...