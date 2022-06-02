MSB bu sözlerle duyurdu: Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi!

Milli Savunma Bakanlığı Dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla 9 Mayıs’ta başlayan EFES-2022 Tatbikatı'na ilişkin yeni görüntüler yayınladı. "Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi!" notu ile paylaşılan videoda nefes kesen görüntüler yer aldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından olan Efes-2022 devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı, nefes kesen görüntüler paylaştı.Kara ve Deniz Kuvvetleri piyadelerinin tatbikatta görev aldığı anlara ait nefes kesen görüntüleri paylaşan Bakanlık, paylaşımında 'Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi!' notunu kullandı.Milli Savunma Bakanlığı'nadn yapılan açıklamada; 'Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi! Dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan EFES-2022 Tatbikatı; Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde devam ediyor. ' denildi.