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Marmara Bölgesi yanacak! Valilik saat verdi!

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, saat 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkacak vatandaşların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Ekleme: 2.06.2022 - 01:01 Güncelleme: 2.06.2022 - 01:03 / Editör: Ozge Selin
Marmara Bölgesi yanacak! Valilik saat verdi!
İstanbul Valiliği, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta başına kadar Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdüreceği bilgisini verdi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, sıcaklıklar Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova genelinde etkisini sürdürecek.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının, İstanbul'da 28-31, Edirne'de 32-35, Kırklareli'de 31-34, Tekirdağ'da 26-28, Sakarya'da 29-32, Kocaeli'de 29-30, Yalova'da 26-28 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Valilik, 'Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde, 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' uyarısında bulundu.
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