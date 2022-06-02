Korkulan oldu! Putin dünyayı etkileyecek yeni krizin fitilini ateşledi!

Çip krizi nedeniyle çok sayıda firmada üretimler belli aralıklarla durdurulurken söz konusu krizi daha da derinleştirecek karar Rusya'dan geldi.Savaşın ardından yaptırım yağmuruna tutulan ve son olarak petrolüne ambargo kararı alınan Rusya'dan Avrupa ve Amerika'nın adımlarına verilen karşılıklar sertleşmeye başlıyor.Ruble ile ödeme yapmayan ülkelere yönelik gaz sevkiyatını durduran Rus hükümeti şimdi de neon dahil soy gazların ihracatını kısıtlamaya hazırlanıyor.Karara göre, ülkeden soy gazı ihracatı söz konusu tarihe kadar Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına tabi olacak.Bahse konu olan gazların dünyadaki en büyük sağlayıcıları ise Ukrayna ve Rusya.Teknoloji geliştikçe hayatımızın her alanına giren “akıllı” her şeyin üretiminde kullanılan çipin yapımında ise bu gazlar kullanılıyor.Birbirlerinin ikamesi olarak kullanılabilen bu gazlar içinde neon en çok tercih edilen gaz. Çip üretiminde kullanılan lazerler neon gazı ile çalışıyor.Sadece ABD’de kullanılan yarı iletken neonun yüzde 90’ını Ukrayna tek başına çıkarıyor. Dünya çapında kripton arzının yüzde 40’ı yine tek başına Ukrayna’dan sağlanıyor.Söz konusu gazlar Stroboskopik araçlar, excimer lazer, uzay araçlarındaki iyon iticiler, mikro işlemciler, hatta uydularda bile kullanılıyor.Otomotiv tarafında ise talep artışı ile tüm çip malzemelerine olan talebin önümüzdeki dört yıl içinde yüzde 40 oranında artması bekleniyordu.Dolayısıyla talep artışı zaten fiyatları tetikleyecekken; şimdi artık fiyatları tetikleyebilecek bir de tedarik sorunu doğmuş oldu.Yarı iletken endüstrisinin en büyük ekipman tedarikçisi olan Applied Materials, 2020 ile 2025 yılları arasında yarı iletken içeriğinin değerinin otomobil başına yüzde 50 artarak yaklaşık 690 dolara çıkacağını öngörüyor.Ve ortalama bir veri merkezi sunucusu için maliyetler ikiye katlanarak 5 bin 600 dolara çıkacak.Öte yandan petrol fiyatları AB'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosu kararı ve Çin'de salgın önlemlerinin gevşetilmesinin etkisiyle yükseliş kaydetti.Brent petrol 123 dolara yaklaşırken, ABD ham petrolü de 118 doları gördü.Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6. yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı.