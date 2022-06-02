İşgalci İsrail güçleri Filistinli bir ailenin evini havaya uçurdu

İsrail güçleri Perşembe günü erken saatlerde işgal altındaki Batı Şeria kenti Cenin'in kuzeyindeki Ya'bad kasabasında öldürülen Filistinli özgürlük savaşçısı Ziya Hamarsh'in aile evini havaya uçurdu ve yıktı.Dün gece, 30 askeri araç ve bir buldozer eşliğinde büyük bir İsrail askeri gücü, ordu keskin nişancıları kasabadaki evlerin çatılarına çıkarak kasaba sakinlerine gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası atarken Yabad kasabasına baskın düzenledi.24 yaşındaki Bilal Kabaha olarak tanımlanan bir genç, göğsünden ve uyluğundan canlı kurşunlarla vurularak ağır yaralandı. Cenin Devlet Hastanesine nakledildi ve burada aldığı kritik yaralara yenik düştü.Çatışmalar sırasında üçü ağır olmak üzere altı genç daha canlı kurşunlarla vuruldu. Boyunlarından, karınlarından ve yüzlerinden vuruldular.Bu arada İsrail güçleri, Filistin halkına yönelik toplu cezalandırma politikasının bir parçası olarak yıkmaya hazırlık olarak Hamarsheh'in üç katlı müstakil evini kordon altına aldı.Kaynaklar, İşgalci İsrail güçlerinin Hamarsheh'in babası Ahmed'i gözaltına aldığını da duyurdu.İSRAİL ASKERLERİ DAHA ÖNCE DE FİLİSTİNLİ AİLELERİN EVİNİ YIKMIŞTIİsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 8 ev ile çiftçilerin kullandığı bazı yapıları yıktı.İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki kırsal kesimde "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 8 evin İsrail güçleri tarafından yıktırıldığını açıklayan Filistinli Yerel Koruma ve Mücadele Komitesi Koordinatörü Fuad el-Amur, yıkım sırasında çiftçilere ait bazı ağıl ve yapıların da yerle bir edildiğini söyledi.Batı Şeria'nın güneyindeki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Ratib el-Cebur da İsrail ordusunun, bölge sakinlerini tehcir etme bağlamında İsrail Yüksek Mahkemesi'nin aldığı karar doğrultusunda yıkım operasyonu gerçekleştirdiğini ifade etti.İsrail'e bağlı Kudüs Yüksek Mahkemesi, geçen hafta Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinin, "İsrail ordusuna ait eğitim alanları" sayılmasına karşı Filistinlilerin yaptığı itiraz başvurusunu reddetmişti.İsrail mahkemesinin, bölgenin statüsüyle ilgili Filistinlilerin itirazını reddetmesi, bölge sakinlerinin zorla tahliyesinin yolunu açmıştı.Ayrıca geçtiğimiz günlerde, söz konusu bölgede İsrail polisi ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşanmıştı.Öte yandan İsrail birliklerinin işgal altında bulunan Kudüs'teki başka bir kasabada Filistinlilere ait tarımsal yapıları yıktığı ifade edildi.İşgalden bu yana yüzlerce ev yıkıldıİsrail, genellikle "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin evlerini yıkıyor.İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği Doğu Kudüs'te o tarihden bu yana Filistinlilere ait yüzlerce evin yıkıldığı biliniyor.İsrail ordusu daha önce de dört evi yıkmak için buldozerle Filistin köyünü basmış yıkıma direnen 3 genci yaralamıştı.