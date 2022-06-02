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Beyaz Gazete
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Hulki Cevizoğlu altılı masanın planını anlattı!

HDP'nin dışarıdan destek verdiği 'altılı masanın' temsilcileri, cumhurbaşkanlığı seçimini belirledikleri adayın kazanması durumunda, yetkilerin genel başkanlarda olacağını açıklamıştı. Söz konusu kararı katıldığı canlı yayında değerlendiren Gazeteci Hulki Cevizoğlu, oldukça sert ifadeler kullandı. Altı partinin genel başkanını hedef alan Cevizoğlu, "Bir kukla seçilecek ama kuklaya kuklalık bile yaptırmayacaklar. Bu bir askeri cunta, tam bir konsey yönetimi. Bu inanılmaz bir gaflet." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 2.06.2022 - 21:53 Güncelleme: 2.06.2022 - 21:54 / Editör: Ozge Selin
Hulki Cevizoğlu altılı masanın planını anlattı!
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayınında, muhalefet partilerinin bir araya geldiği 'altılı masa' görüşmelerine tepki gösterdi.

Kamuoyundan bir talep olmasına rağmen muhalefetin adayının isminin açıklanmamasının bir skandal olduğunu ifade eden Cevizoğlu, belirlenecek ismin cumhurbaşkanlığı yapamayacağını söyledi.

'BİR KUKLA SEÇECEKLER AMA KUKLALIK BİLE YAPAMAYACAK'
Söylemini, muhalefet parti temsilcilerinin sözlerine bağlayan Cevizoğlu, 'Bir kukla seçilecek ama kuklaya kuklalık bile yaptırmayacaklar. Biz bu masadaki genel başkanlar, seçilen kişinin kararlarını biz vereceğiz diyorlar. Bu bir askeri cunta, tam bir konsey yönetimi. Bu inanılmaz bir gaflet.' diye konuştu.

'VATANDAŞLA DALGA GEÇİYORSUNUZ'
Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak 'kuklanın' ellerinin bağlı olacağını söyleyen Cevizoğlu, 'Üstelik önden de değil arkadan kelepçeli olacak. Siz vatandaşla dalga geçiyorsunuz derler. Böyle bir şey olabilir mi?' ifadelerini kullandı.
Hulki Cevizoğlu altılı masanın planını anlattı!
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