  • USD: 16,44 - 16,47
  • EURO: 17,57 - 17,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

HDP'li Pervin Buldan'dan CHP'ye Mansur Yavaş tepkisi!

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala bırakılsın istiyorsanız bize katılın" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bir ortaklık ya da katılım olacaksa bunun mücadele ortaklığıyla olabileceğini öne süren Buldan, Mansur Yavaş'ı da eleştirdi. Yavaş'ın, "Demirtaş'ı da istiyoruz" diyen vatandaşa inşallah dahi diyemediğini belirten Buldan, bunun 'korkak bir siyaset tarzı' olduğunu ifade etti.

HDP'li Pervin Buldan'dan CHP'ye Mansur Yavaş tepkisi!
Ekleme: 2.06.2022 - 20:05 Güncelleme: 2.06.2022 - 20:05 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Pervin Buldan'dan CHP'ye Mansur Yavaş tepkisi!
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, partisinin Mersin İl Başkanlığınca düzenlenen dayanışma yemeğinde konuştu.

Buldan, muhalefetin cesaretli bir duruş sergilemediğini savundu. İsim vermeden CHP'nin Van toplantısına ve Kemal Kılıçdaroğlu‘nun “Demirtaş ve Kavala bırakılsın istiyorsanız bize katılın” sözlerine göndermede bulunan Buldan, şöyle konuştu:

“İktidar cephesinin karşısında olan muhalefet partilerinin birkaç gün önce Van'da, dün de grup toplantısında bulduğu bir çözüm; ‘Bize katılın' çözümü. ‘Şimdi bulduğunuz çözüm bu mudur?' diye elbette ki muhalefet partisine seslenmek isteriz. İktidara karşı muhalefetin bu duruşunun, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın özgürlüğüne kavuşabilmesi için ‘bize katılın' demesinin iktidar partisinin söylemleriyle arasında çok büyük bir fark olmadığını özellikle ifade etmek isterim.”

'KORKAK BİR SİYASET TARZI'
Buldan, bir ortaklık ya da katılım olacaksa bunun mücadele ortaklığıyla olabileceğini iddia etti. İsim vermeden Mansur Yavaş‘a göndermede bulunan Buldan şunları söyledi:

“Korkak siyaset tarzını elbette ki eleştirmek bizim hakkımızdır. Van'da esnafı dolaşırken birilerinin ‘Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz' demesine hiçbir şekilde karşılık vermeyen ve inşallah demekten bile imtina eden bir siyaset tarzını elbette ki eleştirmek de bizim hakkımızdır. Böylesi korkak, cesaretten uzak bir siyaset tarzının biz bu ülkenin değişim ve dönüşümünde etkili bir rol ve yol olmadığını düşünüyoruz. Bu ilkesiz politikalarla Türkiye'nin yol alamayacağını ve ilerleyemeyeceğini de çok iyi biliyoruz.”

‘İNŞALLAH' POLEMİĞİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçen hafta partisinin belediye başkanları toplantısı için gittiği Van'da vatandaşların derdini dinlediği kalabalık ortamda bir kişinin “Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz” demesi üzerine “İnşallah” yanıtını verdiği görüntüler gündem olmuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABB Basın Dairesi, “Sayın Başkan, şikayetini dile getiren bir kişiye sıkça ‘inşallah' sözüyle yanıt vermiştir. Özellikle ‘Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne bu yanıtın verildiği şeklindeki manipülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Yavaş'a tepki göstermişti.

Beştaş, “Mansur Yavaş'ın yaptığının yenilir yutulur tarafı yok yani. ‘İnşallah' kavramını resmi açıklamayla tekzip etmesini ben anlayamıyorum, izah edemiyorum. Yani bu değerlendirmeler HDP'nin kitlesinde de çok büyük bir tepkiye sebep oluyor, bunu da onları temsil eden biri olarak söylemekten bir sakınca duymuyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Hulki Cevizoğlu altılı masanın planını anlattı!
ABD NATO Genel Sekreteri, Biden ile Türkiye hakkında görüştü!
Bakan Çavuşoğlu'ndan somut adım vurgusu: Anlamak yetmez!
Ömer Çelik'ten 3 kelimelik 'Kemal Kılıçdaroğlu' tarifi!
HDP'li Pervin Buldan'dan CHP'ye Mansur Yavaş tepkisi!
MSB bu sözlerle duyurdu: Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi!
Veli Ağbaba: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu!
Kılıçdaroğlu dünü unuttu, 2012'de madalya alan bakanı eleştirdi!
Finlandiya, FETÖ'cüleri ve PKK'lıları Türkiye'ye iade etmeyeceğini açıkladı!
AB ülkelerinden Rusya'dan petrol alımına yasak!
Borsa İstanbul'dan yeni rekor!
Tanju Özcan'dan görülmemiş pişkinlik... Kendisini protesto edenleri bakın nasıl izledi!
Başkan Erdoğan'dan uzay vizyonu ile alay eden muhalefete tepki: İHA'larla da alay ediyordunuz, şimdi siparişleri yetiştiremiyoruz...
BAYKAR'dan Litvanya'ya anlamlı Bayraktar TB2 hediyesi
Süleymaniye'de MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
Yunanistan’dan küstah propaganda! Türkiye karşıtı 16 haritalı kampanya başlattılar
Suriye operasyonunda en kritik nokta! Tüm hazırlıklar tamam, eller tetikte Başkomutanın talimatı bekleniyor
Gaziantep'te karısını öldürmüştü: 'Silahı CHP İlçe binasından aldı'
Suriye'den flaş görüntüler! 2 bin kişiyle gerçekleşti
İşgalci İsrail güçleri Filistinli bir ailenin evini havaya uçurdu
Otomobil tarihinde devrim: Böylesi daha önce yapılmadı!

Otomobil tarihinde devrim: Böylesi daha önce yapılmadı!

Bu yolu herkes geçemez! İşte dünyanın en tehlikeli yolu!

Bu yolu herkes geçemez! İşte dünyanın en tehlikeli yolu!

Büyük serveti kaçırdı! Tarlasından çıkan taşları...

Büyük serveti kaçırdı! Tarlasından çıkan taşları...

Google dijital telif yasası: ''Can suyu olacak!''

Google dijital telif yasası: ''Can suyu olacak!''

Gökyüzü kızıla boyandı! Birçok ilde etkili oldu!

Gökyüzü kızıla boyandı! Birçok ilde etkili oldu!

Ordu'da eski eşini yakan kocanın yargılanması devam ediyor! Mağdur kadından can yakıcı ifadeler: Mangal yanıyormuş gibi izledi

Ordu'da eski eşini yakan kocanın yargılanması devam ediyor! Mağdur kadından can yakıcı ifadeler: Mangal yanıyormuş gibi izledi