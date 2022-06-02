Gökyüzü kızıla boyandı! Birçok ilde etkili oldu!

Suriye kaynaklı toz taşınımı, Hatay kent merkezi ve ilçeleri ile Adıyaman, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve birçok ilde etkisini gösterdi.Toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla dönerken hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde yer yer düşme yaşandı.Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamlar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Toz taşınımı hadisesinin, yarın (Cuma) akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in doğu kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kıyılarında pus, yer yer sis bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Muğla'nın yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu Göller Yöresi ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Parçalı, yer yer çok bulutlu, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Konya'nın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muş, Bingöl, Malatya'nın bu akşam; Erzurum, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra; Ağrı, Iğdır ve Hakkari ile Van'ın doğu çevrelerinin ise yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın öğle saatlerinde Malatya çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Cuma) öğle saatlerinde Adıyaman çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.