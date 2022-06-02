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Galata Kulesi'nde kendini yakan adam öldü! Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu!

Galata Kulesi'nde kendini yakan adam hastanede tedavi altına alınmıştı. 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İşte son dakika haberinin detayları

Ekleme: 2.06.2022 - 13:11 Güncelleme: 2.06.2022 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
Galata Kulesi'nde kendini yakan adam öldü! Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu!Korkunç olay önceki gün Galata Kulesi'nin önünde yaşandı. Eline plastik bir orak alan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak, kıyafetine önce tiner döktü ardından da kendini ateşe vermişti.

GALATA KULESİ'NDE KENDİNİ YAKMIŞTI

Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna dönmüştü. Görenleri şoke olduğu olayda yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.


Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığılmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı.

2. VE 3. DERECE YANIKLARI VARDI

Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yanıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilmişti.

 KENDİNİ YAKAN ADAM KURTARILAMADI!

Olayla ilgili hastanede tedavi devam eden gencin sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya'dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etmişti.

Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alınmıştı.

Gencin psikolojik sorunları olduğu ve olaydan önce ailesini arayarak "kendini yakacağım" dediği öğrenildi.

Polis olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.
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