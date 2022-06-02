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Fenerbahçe, Jorge Jesus'un maaşını açıkladı!

Fenerbahçe, 3 Milyon Euro karşılığında Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ekleme: 2.06.2022 - 14:20 Güncelleme: 2.06.2022 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Jorge Jesus'un maaşını açıkladı!Fenerbahçe, 3 Milyon Euro karşılığında Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada "Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.


"JESUS'A ADINI ŞANLI TARİHİMİZE YAZDIRACAĞI BİR SEZON DİLİYORUZ"

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak.

33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi maçta 2,04'lük puan ortalaması yakaladı. Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, adını Takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz!" denildi.

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