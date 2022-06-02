  • USD: 16,44 - 16,47
  • EURO: 17,57 - 17,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

F-16 Özgür modernizasyonunda seri üretime geçildi

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki F-16 uçaklarının yerli aviyoniklerle (havacılıkta uçaklar, yapay uydular ve uzay araçlarının elektronik sistemleri için kullanılan terim) modernize edilmesine yönelik olarak yürütülen Özgür Projesi'nde seri üretim süreci başladı.

Ekleme: 2.06.2022 - 15:13 Güncelleme: 2.06.2022 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
F-16 Özgür modernizasyonunda seri üretime geçildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, 9. Hava ve Aviyonik Sistemleri Semineri'nde yaptığı konuşmada, bir dönem F-16
uçaklarının üretimi sırasında tasarımı tamamlanmış komponentlerin alınıp uçaklara takıldığını ve bu çalışmaların çok öğretici olduğunu söyledi.

Sonrasında bu süreci tamamlayan önemli modernizasyon projeleri gerçekleştirildiğini anlatan Can, Erciyes, Arı, Özgür projelerinin başlatılmasının önemine dikkati çekti.

'MODERNİZASYON PROJELERİNİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK'

F-16 Blok 30 uçaklarının yerli sistemlerle modernizasyonuna yönelik Özgür Projesi'nde seri üretim sürecine geçildiğini bildiren Can, 'Bugün geldiğimiz noktada Hürkuş'ta
aviyoniklerimizi yapmışsak, Hürjet'te kendimiz yapıyorsak, Milli Muharip Uçak'ta aviyoniklerimizi savunma sanayisi şirketlerimizle yapıyorsak modernizasyon projelerinin önemi gerçekten çok büyük.' dedi.

Hürkuş'un Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatına hazırlanıldığını, Hürjet'te 2 prototipin üretiminin sürdüğünü bildiren Can, 'Milli Muharip Uçak için motorumuz geldi. Alt
sistemlerin tasarımları, üretimleri büyük ölçüde tamamlandı.' diye konuştu.

ATAK HELİKOPTERİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

ASELSAN Aviyonik Sistemler Tasarım Direktörlüğü Müdürü Şener Yılmaz da 2004 yılındaki Atak Projesi'nin milli aviyoniklerin geliştirilmesi ve entegrasyonu konusunda dönüm noktası olduğunu söyledi.

Yılmaz, ASELSAN'ın oluşturduğu ekosistem ve paydaşlarla yaklaşık 200 farklı aviyonik ürün geliştirdiğini ifade etti. Üretilen yaklaşık 8 bin aviyonik sistemin 20 farklı tipte hava aracında kullanıldığını anlatan Yılmaz, 400 helikopter, 500 uçak, 30'dan fazla insansız hava aracı olmak üzere 900'den fazla hava aracında milli çözümlerin aktif olarak görev yaptığını belirtti.

Şener Yılmaz, devam eden projelerle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki aviyonik sistemlerinin sayısının 10 bini bulacağını kaydetti. Avcı kaskının yeni versiyonunun Milli Muharip Uçak ve F-16 Özgür projelerinde kullanılacağını dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: 'Yeni nesil bir aviyonik süit oluşturmak üzere kolları sıvamış durumdayız. Amacımız yüksek işlem kapasitesine sahip, daha düşük güç tüketimi olan bir yapı kurmak. Bu yeni mimariyi, ölçeklendirilebilir şekilde, bundan sonraki projelerde kullanmayı hedefliyoruz.
Bunun için donanım ve yazılım altyapısını oluşturmak için çalışıyoruz.'
Finlandiya, FETÖ'cüleri ve PKK'lıları Türkiye'ye iade etmeyeceğini açıkladı!
AB ülkelerinden Rusya'dan petrol alımına yasak!
Borsa İstanbul'dan yeni rekor!
Tanju Özcan'dan görülmemiş pişkinlik... Kendisini protesto edenleri bakın nasıl izledi!
Başkan Erdoğan'dan uzay vizyonu ile alay eden muhalefete tepki: İHA'larla da alay ediyordunuz, şimdi siparişleri yetiştiremiyoruz...
BAYKAR'dan Litvanya'ya anlamlı Bayraktar TB2 hediyesi
Süleymaniye'de MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
Yunanistan’dan küstah propaganda! Türkiye karşıtı 16 haritalı kampanya başlattılar
Suriye operasyonunda en kritik nokta! Tüm hazırlıklar tamam, eller tetikte Başkomutanın talimatı bekleniyor
Gaziantep'te karısını öldürmüştü: 'Silahı CHP İlçe binasından aldı'
Suriye'den flaş görüntüler! 2 bin kişiyle gerçekleşti
İşgalci İsrail güçleri Filistinli bir ailenin evini havaya uçurdu
CHP'li İBB'nin toplu ulaşım rezaletinde bugün: ÜsküdarÇekmeköy metrosu arızalandı vatandaş isyan etti
CHP'den Adana’da heykel açılışı
Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Hukuk devletine inanan kişi ‘Ben şunu serbest bırakacağım’ der mi?
200 dolara suikast istihbaratı! Ölüm hücresi deşifre oldu!
CHP'nin başı çektiği 6'lı masada ilginç planlar! Altısı da cumhurbaşkanı olacak!
Başkan Erdoğan Yunan basınına damga vurdu! 'Türkiye ile dans etmeye kalkma'
İhracatta Mayıs ayı rekoru
Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz
4 bakanlık harekete geçti! Kira düzenlemesinde son aşama!

4 bakanlık harekete geçti! Kira düzenlemesinde son aşama!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Otoyollarda hız sınırı arttı...

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Otoyollarda hız sınırı arttı...

20 milyon dolar buhar oldu! Kripto parada bir vurgun daha!

20 milyon dolar buhar oldu! Kripto parada bir vurgun daha!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliği: 'Vurucu güçler' burada yeni teknolojiye kavuşuyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliği: 'Vurucu güçler' burada yeni teknolojiye kavuşuyor

200 fabrika yatırımı için geri sayım başladı: 30 bin kişiye iş kapısı açılacak

200 fabrika yatırımı için geri sayım başladı: 30 bin kişiye iş kapısı açılacak

Ordu'da eski eşini yakan kocanın yargılanması devam ediyor! Mağdur kadından can yakıcı ifadeler: Mangal yanıyormuş gibi izledi

Ordu'da eski eşini yakan kocanın yargılanması devam ediyor! Mağdur kadından can yakıcı ifadeler: Mangal yanıyormuş gibi izledi