F-16 Özgür modernizasyonunda seri üretime geçildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, 9. Hava ve Aviyonik Sistemleri Semineri'nde yaptığı konuşmada, bir dönem F-16uçaklarının üretimi sırasında tasarımı tamamlanmış komponentlerin alınıp uçaklara takıldığını ve bu çalışmaların çok öğretici olduğunu söyledi.Sonrasında bu süreci tamamlayan önemli modernizasyon projeleri gerçekleştirildiğini anlatan Can, Erciyes, Arı, Özgür projelerinin başlatılmasının önemine dikkati çekti.'MODERNİZASYON PROJELERİNİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK'F-16 Blok 30 uçaklarının yerli sistemlerle modernizasyonuna yönelik Özgür Projesi'nde seri üretim sürecine geçildiğini bildiren Can, 'Bugün geldiğimiz noktada Hürkuş'taaviyoniklerimizi yapmışsak, Hürjet'te kendimiz yapıyorsak, Milli Muharip Uçak'ta aviyoniklerimizi savunma sanayisi şirketlerimizle yapıyorsak modernizasyon projelerinin önemi gerçekten çok büyük.' dedi.Hürkuş'un Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatına hazırlanıldığını, Hürjet'te 2 prototipin üretiminin sürdüğünü bildiren Can, 'Milli Muharip Uçak için motorumuz geldi. Altsistemlerin tasarımları, üretimleri büyük ölçüde tamamlandı.' diye konuştu.ATAK HELİKOPTERİ DÖNÜM NOKTASI OLDUASELSAN Aviyonik Sistemler Tasarım Direktörlüğü Müdürü Şener Yılmaz da 2004 yılındaki Atak Projesi'nin milli aviyoniklerin geliştirilmesi ve entegrasyonu konusunda dönüm noktası olduğunu söyledi.Yılmaz, ASELSAN'ın oluşturduğu ekosistem ve paydaşlarla yaklaşık 200 farklı aviyonik ürün geliştirdiğini ifade etti. Üretilen yaklaşık 8 bin aviyonik sistemin 20 farklı tipte hava aracında kullanıldığını anlatan Yılmaz, 400 helikopter, 500 uçak, 30'dan fazla insansız hava aracı olmak üzere 900'den fazla hava aracında milli çözümlerin aktif olarak görev yaptığını belirtti.Şener Yılmaz, devam eden projelerle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki aviyonik sistemlerinin sayısının 10 bini bulacağını kaydetti. Avcı kaskının yeni versiyonunun Milli Muharip Uçak ve F-16 Özgür projelerinde kullanılacağını dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: 'Yeni nesil bir aviyonik süit oluşturmak üzere kolları sıvamış durumdayız. Amacımız yüksek işlem kapasitesine sahip, daha düşük güç tüketimi olan bir yapı kurmak. Bu yeni mimariyi, ölçeklendirilebilir şekilde, bundan sonraki projelerde kullanmayı hedefliyoruz.Bunun için donanım ve yazılım altyapısını oluşturmak için çalışıyoruz.'