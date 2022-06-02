Evli kadın eve boya ustası çağırdı: Ustadan gelen cinsel içerikli mesajları gören koca çıldırdı!
Evli kadın eve boya ustası çağırdı. Evi boyayan usta ise genç kadına cinsel içerikli mesajlar yolladı. Tacize uğrayan kadın, telefonuna gelen mesajları kocasına okutunca ortalık fena karıştı.
İğrenç olay İstanbul'da yaşandı. Bir boya ustası evini boyadığı kadının cep telefonuna cinsel içerikli mesajlar yolladı.
ARKADAŞLARIYLA SAPIK BOYACIYI ARADI
Kadın mesajları eşine okutarak, taciz edildiğini söyledi.
Duruma öfkelenen koca, arkadaşlarıyla birlikte boyacıyı aradı.
CİNSEL İÇERİKLİ MESAJ ATAN BOYA USTASINA DAYAK
Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi'nde buldukları boyacıyı sokak ortasında dövdüler.
Boyacıya sokak ortasında taciz dayağı kamerada! Eşine attığı mesajları görünce çılgına döndü
Aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan boya ustası, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
'KÖTÜ ŞEKİLDE DÖVMÜŞLER'
Mahalle sakini Tamer Engin, 'Takibe almışlar, kovalamışlar ve burada yakalamışlar. Kötü şekilde dövmüşler. Ambulansla hastaneye kaldırıldı' dedi.
Mahalle esnafı Yüksel Yıldız ise, 'Boya yapmak için gittiği evdeki kadını taciz etmiş, burada yakalayıp, dövdüler.
Biz ne hale geldik böyle. Evine iş için çağırdığın kişi eşini taciz ediyor. Böyle şey olur mu' diye konuştu.
ARKADAŞLARIYLA SAPIK BOYACIYI ARADI
Kadın mesajları eşine okutarak, taciz edildiğini söyledi.
Duruma öfkelenen koca, arkadaşlarıyla birlikte boyacıyı aradı.
CİNSEL İÇERİKLİ MESAJ ATAN BOYA USTASINA DAYAK
Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi'nde buldukları boyacıyı sokak ortasında dövdüler.
Boyacıya sokak ortasında taciz dayağı kamerada! Eşine attığı mesajları görünce çılgına döndü
Aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan boya ustası, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
'KÖTÜ ŞEKİLDE DÖVMÜŞLER'
Mahalle sakini Tamer Engin, 'Takibe almışlar, kovalamışlar ve burada yakalamışlar. Kötü şekilde dövmüşler. Ambulansla hastaneye kaldırıldı' dedi.
Mahalle esnafı Yüksel Yıldız ise, 'Boya yapmak için gittiği evdeki kadını taciz etmiş, burada yakalayıp, dövdüler.
Biz ne hale geldik böyle. Evine iş için çağırdığın kişi eşini taciz ediyor. Böyle şey olur mu' diye konuştu.