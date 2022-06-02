Evli kadın eve boya ustası çağırdı: Ustadan gelen cinsel içerikli mesajları gören koca çıldırdı!

İğrenç olay İstanbul'da yaşandı. Bir boya ustası evini boyadığı kadının cep telefonuna cinsel içerikli mesajlar yolladı.ARKADAŞLARIYLA SAPIK BOYACIYI ARADIKadın mesajları eşine okutarak, taciz edildiğini söyledi.Duruma öfkelenen koca, arkadaşlarıyla birlikte boyacıyı aradı.CİNSEL İÇERİKLİ MESAJ ATAN BOYA USTASINA DAYAKGaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi'nde buldukları boyacıyı sokak ortasında dövdüler.Boyacıya sokak ortasında taciz dayağı kamerada! Eşine attığı mesajları görünce çılgına döndüAldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan boya ustası, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.'KÖTÜ ŞEKİLDE DÖVMÜŞLER'Mahalle sakini Tamer Engin, 'Takibe almışlar, kovalamışlar ve burada yakalamışlar. Kötü şekilde dövmüşler. Ambulansla hastaneye kaldırıldı' dedi.Mahalle esnafı Yüksel Yıldız ise, 'Boya yapmak için gittiği evdeki kadını taciz etmiş, burada yakalayıp, dövdüler.Biz ne hale geldik böyle. Evine iş için çağırdığın kişi eşini taciz ediyor. Böyle şey olur mu' diye konuştu.