  • USD: 16,41 - 16,44
  • EURO: 17,59 - 17,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ertuğrul Özkök Türkiye düşmanı Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki konuşmasına övgü dizdi

28 Şubat’ta attığı skandal manşetlerle ‘Post modern darbe’nin medyadaki baş aktörlerinden biri olan Ertuğrul Özkök bu kez Türkiye karşıtı Miçotakis'i güzellemesiyle gündeme geldi. Ertuğrul Özkök, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Senatosu'nda Türkiye'yi şikayet ettiği konuşmasına övgüler dizdi.

Ertuğrul Özkök Türkiye düşmanı Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki konuşmasına övgü dizdi
Ekleme: 2.06.2022 - 09:44 Güncelleme: 2.06.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Ertuğrul Özkök Türkiye düşmanı Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki konuşmasına övgü dizdi
28 Şubat'ın medyadaki kalemşörlerinden Ertuğrul Özkök, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Senatosu'nda Türkiye'yi hedef alan konuşmasına övgüler yağdırdı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz hafta ABD Senatosu'nda yaptığı konuşmayla büyük tepki çekti.

Türkiye'yi hedef alan Miçotakis Doğu Akdeniz meselesindeki skandal tavırlarının yanısıra ABD'nin Türkiye'ye satması muhtemel F-16'lara da karşı çıkılması gerektiğini iddia ederek
ABD'den Türkiye'nin karşısında durmasını talep etti.

ERTUĞRUL ÖZKÖK'DEN MİÇOTAKİS'E ÖVGÜ

TV100'de program yapan Ertuğrul Özkök, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı değerlendirdi ve övgü üstüne övgü dizdi.

"MÜKEMMEL HAZIRLANMIŞ BİR KONUŞMA"

Miçotakis'in konuşmasının çok güzel hazırlandığını iddia eden Ertuğrul Özkök, şu skandal ifadeleri kullandı:

"37 kez alkışlandı, en az 10'u ayakta alkışlandı. İzleyin, üsluba bi bakın. Konuşma mükemmel hazırlanmış, uslüp o kadar yumuşak seviyeli ki. Dünya'da ilk kadın haklarının eşitliğinden bahseden bir Yunanlı kadındır diyerek başlıyor konuşmasına.

"DIŞ POLİTİKANIN ÜSLUBU BUNA GÖRE AYARLANMALI"

Amerika'daki demorasinin Yunanistan'a bir örnek olarak geldiğini ve bütün Yunan kültürünün etkilerini anlatıyor. Dış politikanın üslubunun buna göre ayarlanması gerekiyor.
Şu anda yurt dışındaki imajımız bizim saygıya bağlı değil, güç gösterisine bağlı bir hale geldi." BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: ARTIK BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE

BİRİSİ YOK

Miçotakis'in ABD Senatosu'nda yaptığı Türkiye karşıtı konuşmasının ayakta alkışlanmasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sert sözlerle tepki göstermişti.

Erdoğan, Miçotakis'in Türkiye'ye F-16 verilmemesi gerektiği söylemesi ve Türkiye şikayetleri üzerine "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle bir görüşme yapmayı
asla kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.
Suriye operasyonunda en kritik nokta! Tüm hazırlıklar tamam, eller tetikte Başkomutanın talimatı bekleniyor
Gaziantep'te karısını öldürmüştü: 'Silahı CHP İlçe binasından aldı'
Suriye'den flaş görüntüler! 2 bin kişiyle gerçekleşti
İşgalci İsrail güçleri Filistinli bir ailenin evini havaya uçurdu
CHP'li İBB'nin toplu ulaşım rezaletinde bugün: ÜsküdarÇekmeköy metrosu arızalandı vatandaş isyan etti
CHP'den Adana’da heykel açılışı
Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Hukuk devletine inanan kişi ‘Ben şunu serbest bırakacağım’ der mi?
CHP'nin başı çektiği 6'lı masada ilginç planlar! Altısı da cumhurbaşkanı olacak!
Başkan Erdoğan Yunan basınına damga vurdu! 'Türkiye ile dans etmeye kalkma'
İhracatta Mayıs ayı rekoru
Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz
İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticisi İYİ Partili başkanın kafeteryasını bastı
Ertuğrul Özkök Türkiye düşmanı Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki konuşmasına övgü dizdi
15 Temmuz'a giden yolu kumpasla açtılar! Hesap verecekler!
Rusya-Ukrayna Savaşı gıda krizine yol açtı! İstanbul'da çözüm mekanizması
Münbiç ve Tel Rıfat, 6 yıldır YPG/PKK işgalinde!
Türkiye’nin taleplerini haklı buldular
3600 ek göstergede 3 alternatif hazır! Gözler Başkan Erdoğan'da!
Resmi Gazete'de yayımlandı! 25 dış temsilciliğe yeni büyükelçi atandı
BM de tescilledi! Artık 'Turkey' değil 'Türkiye'!
4 bakanlık harekete geçti! Kira düzenlemesinde son aşama!

4 bakanlık harekete geçti! Kira düzenlemesinde son aşama!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Otoyollarda hız sınırı arttı...

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Otoyollarda hız sınırı arttı...

20 milyon dolar buhar oldu! Kripto parada bir vurgun daha!

20 milyon dolar buhar oldu! Kripto parada bir vurgun daha!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliği: 'Vurucu güçler' burada yeni teknolojiye kavuşuyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliği: 'Vurucu güçler' burada yeni teknolojiye kavuşuyor

İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili yasa teklifi meclise sunuldu!

İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili yasa teklifi meclise sunuldu!

Marmara Bölgesi yanacak! Valilik saat verdi!

Marmara Bölgesi yanacak! Valilik saat verdi!