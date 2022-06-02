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CHP'nin başı çektiği 6'lı masada ilginç planlar! Altısı da cumhurbaşkanı olacak!

CHP’nin öncülüğünde kurulan 6’lı masada ilginç koltuk paylaşımları yapılıyor. Kulislerde konuşulanlara göre Cumhurbaşkanlığı adayı, 6’lı masa dışında bir isim olur ve seçilirse, masadaki genel başkanlar cumhurbaşkanını yönetecek bir konseyi oluşturacak. Kılıçdaroğlu aday olup kazanırsa 1’inci yardımcısı Meral Akşener, 2’nci yardımcı masadaki en yaşlı kişi olan Temel Karamollaoğlu olacak. Bakanlıklar ise oy oranına göre paylaştırılacak.

CHP'nin başı çektiği 6'lı masada ilginç planlar! Altısı da cumhurbaşkanı olacak!
Ekleme: 2.06.2022 - 11:21 Güncelleme: 2.06.2022 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin başı çektiği 6'lı masada ilginç planlar! Altısı da cumhurbaşkanı olacak!
Ankara kulislerinde 6’lı masada belirlenmiş bir adayın olmamasına rağmen, koltuk paylaşımı için yapılan planlar konuşuluyor. Buna göre CHP’nin masada belirleyici aktör olacağı ifade edilirken, aday noktasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi son zamanlarda ön plana çıkıyor.

YARDIMCILAR HAZIR
Kılıçdaroğlu’nun aday olması ve seçimi kazanması durumunda, 1’inci Cumhurbaşkanı yardımcısının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olacağı iddia ediliyor. 2’nci yardımcının ise masada yaşı en büyük olan Temel Karamollaoğlu’nun olacağı konuşuluyor.

ADAY OLMAZSA YÖNETİLECEK ADAY
CHP liderinin aday olmaması ve masadaki genel başkanlar dışında bir ismin aday olması durumunda ise seçilecek adayın 6’lı masadaki genel başkanlar tarafından yönetileceği iddia ediliyor. Bakanlıkların ise oy oranına göre paylaşılacağı ifade ediliyor. CHP’nin en çok bakanlığa sahip olacağı, ardından da İYİ Parti’nin geleceği belirtiliyor. Geriye kalan partilerin genel başkanlarına ise kabinede koltuk verileceği iddia ediliyor.
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