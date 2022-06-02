BM de tescilledi! Artık 'Turkey' değil 'Türkiye'!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını 'Türkiye' olarak tescil eden mektubu imzaladı.Bunun ardından harekete geçen Birleşmiş Milletler (BM), yabancı dillerde kullanılan 'Turkey' adını 'Türkiye' olarak değiştirdi.BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin yabancı dillerdeki isminin "Türkiye" olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektubu aldıklarını söyledi.Dujarric, ülke isminin değiştirilmesinin mektubun alındığı andan itibaren geçerli olduğunu belirtti.Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun." açıklamasında bulunmuştu.