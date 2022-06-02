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BAYKAR'dan Litvanya'ya anlamlı Bayraktar TB2 hediyesi

BAYKAR Teknoloji tarafından Bayraktar TB2 alımı için bağış toplayan Litvanya'ya anlamlı jest. BAYKAR'dan yapılan açıklamada "Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeška'dan öğrendik. Litvanya'ya 1 adet Bayraktar TB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz." denildi.

BAYKAR'dan Litvanya'ya anlamlı Bayraktar TB2 hediyesi
Ekleme: 2.06.2022 - 14:48 Güncelleme: 2.06.2022 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
BAYKAR'dan Litvanya'ya anlamlı Bayraktar TB2 hediyesi
Gelen bilgiye göre Litvanya hükümeti geçen ay sonunda yardım kampanyası başlatarak Ukrayna'ya bağışlanmak üzere Bayraktar SİHA'sı satın alacaklarını duyurmuştu. Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir ile Bayraktar alımı için anlaşma imzaladığını belirtti. Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska ve beraberindeki heyet, Baykar'ı ziyaret etti.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Semeska'ya tesisi gezdirdi. BAYKAR Teknoloji tarafından Bayraktar TB2 alımı için bağış toplayan Litvanya'ya anlamlı bir hediye geldi.

BAYKAR'dan yapılan açıklamada "Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeška'dan öğrendik. Litvanya'ya 1 adet BayraktarTB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz." denildi.
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BAYKAR'dan Litvanya'ya anlamlı Bayraktar TB2 hediyesi
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