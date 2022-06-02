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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan Yunan basınına damga vurdu! 'Türkiye ile dans etmeye kalkma'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği AK Parti grup toplantısında Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı tutumuna verdiği sert tepkiyle dünya gündemine oturdu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in ABD'de Türkiye'ye F-16 satışına engel olmak için lobi çalışmaları yürütmesine tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Tarihten hiç mi ders almıyorsun, Türkiye ile dans etme" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan’ın bu sözleri Yunan basınında manşetleri süsledi.

Başkan Erdoğan Yunan basınına damga vurdu! 'Türkiye ile dans etmeye kalkma'
Ekleme: 2.06.2022 - 11:11 Güncelleme: 2.06.2022 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Yunan basınına damga vurdu! 'Türkiye ile dans etmeye kalkma'
Türkiye'nin uluslararası alanda yaptığı hamlelerden duyduğu endişeyi her fırsatta dile getiren ve sık sık Batılı devletlere Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, geçtiğimiz günlerde bir kez daha gerilimi artıran hamlelerde bulundu. ABD'ye yaptığı ziyarette Türk-Yunan ilişkilerine darbe vuracak açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bu kez Avrupa Birliği'ne de şikayette bulundu.

MİÇOTAKİS'TEN KÜSTAH "PROVOKASYON" AÇIKLAMASI

AB liderleri zirvesi kapsamında Belçika'dayı ziyaret eden Miçotakis, Türkiye'yi hedef aldı. Yaptığı konuşmada "Türkiye'nin son zamanlardaki provokasyonları ve bu gelişmelerin Doğu Akdeniz'in istikrarı üzerindeki etkisi hakkında Avrupa Konseyi'ni bilgilendireceğim" ifadelerini kullanan Miçotakis, Ankara'nın bazı Ege adalarıyla ilgili yaptığı açıklamalardan 'derin kaygı duyduklarını' dile getirdi.

Başkan Erdoğan Yunan basınına damga vurdu! 'Türkiye ile dans etmeye kalkma'

Zirvenin ardından "Provokasyonlara müsamaha gösterilemez. Uluslararası barış ve istikrarın sınandığı bir zamanda bölgemizin ihtiyaç duyduğu son şey, başka bir gerilim kaynağıdır" şeklinde yaptığı küstah açıklamalarıyla da Türkiye'den büyük tepki topladı.

"TÜRKİYE İLE DANS ETME"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Meclis'te gerçekleştirdiği AK Parti grup toplantısında Yunanistan'ın küstah ve provokatif tutumuna tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Dün Dışişleri Bakanıma da söyledim. Yunanistan yola gelmeyecek, yüksek düzeyli stratejik anlaşmamızı bozduk. Anlaşmayı ortadan kaldırmak suretiyle bunlarla artık ikili görüşmeleri de yapmıyoruz. Tarihten hiç mi ders almıyorsun, Türkiye ile dans etme." ifadelerini kullandı.

Miçotakis'e "Benim için artık öyle biri yok" sözleriyle tepki gösteren Başkan Erdoğan'ın sert tepkisi, Yunan basınında gündeme damgasını vurdu.

Yunan Kathimerini gazetesi, "Erdoğan'dan yeni meydan okumalar: Türkiye ile dans etmeye çalışmayın, ikili görüşmeler sona erdi" başlıklı haberinde, Erdoğan'ın sert açıklamalarını manşete taşıdı.

"ERDOĞAN'IN YENİ MEYDAN OKUMASI"

Erdoğan'ın, "Yunanistan'da Amerikan üslerinin kurulmasına izin verdi mi? Verdi. Onurlu bir dış politikadan yanayız. İkide bir uçaklarınla kalk bize gösteri yap. Ya ne yapıyorsun sen, kendine gel. Sonra başlıyorsun ağlayıp sızlamaya." ifadelerine yer veren gazete, "Erdoğan Türkiye ve Yunanistan arasında artık ikili ilişkiler olmayacağını söylüyor" vurgusunda bulundu.

Başkan Erdoğan Yunan basınına damga vurdu! 'Türkiye ile dans etmeye kalkma'

Bir diğer Yunan gazetesi Protothema,"Erdoğan'ın yeni meydan okuması: Yunanistan uçakla gösteri yapıyor" başlıklı haberinde Erdoğan'ın Atina ile ikili ilişkiler hakkındaki ifadelerinin yanı sıra Ayasofya Camii'ne dair açıklamasına da yer verdi.

AYASOFYA MESAJI MANŞETTEN VERİLDİ

Ayasofya'nın 84 yıl sonra eski kimliğine kavuşturulduğunu belirten Başkan Erdoğan'ın, "Fethin kalbinde açılan bir yarayı kapattık." dediği belirtildi.

Başkan Erdoğan Yunan basınına damga vurdu! 'Türkiye ile dans etmeye kalkma'

To Vima da, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını benzer şekilde manşetten duyurdu. "Erdoğan'dan Ayasofya için yeni meydan okuma: Bir yarayı kapattık" başlığını paylaşan To Vima, Erdoğan'ın açıklamalarına da geniş yer verdi.

Ta Nea ise açıklamaları provokatif başlıkla okuyucularına sundu. Ta Nea Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını "Yeni meydan okuma - Erdoğan 'kışkırtıcı' hitabetine devam ediyor, bu kez ilgi odağı Ayasofya" başlığıyla servis etti.
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