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Bakan Yardımcısı Önal, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield’la ile görüştü!

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Büyükelçi Sedat Önal ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield’la ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Ekleme: 2.06.2022 - 22:12 Güncelleme: 2.06.2022 - 22:13 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yardımcısı Önal, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield’la ile görüştü!
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Hatay'ı ziyaret etmekte olan Daimi Temsilci Thomas-Greenfield, Türkiye'nin Suriye'deki ihtilafa 2254 sayılı BMGK kararı temelinde, BM himayesinde ve Suriyelilerin sahipliğinde ilerletilecek siyasi süreç neticesinde kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönündeki çabalarına teşekkür etmiştir' denildi.

Açıklamanın devamında, Daimi Temsilci Thomas-Greenfield'in, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir askeri operasyon gerçekleştirmesinden kaygı duyduklarını belirtmesi üzerine, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Önal, PKK/YPG/PYD terör örgütünün sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil, ulusal güvenliğimize yönelik varoluşsal bir tehdit teşkil ettiğini, Ekim 2019'da ABD ve Rusya Federasyonu ile vardığımız mutabakatlardaki hükümlerin bugüne kadar yerine getirilmediğini, son dönemde bu bölgeden ülkemize yönelik terörist tehdidin daha da arttığını, güvenlik güçlerimizi, sivilleri ve sınırlarımızın içini de hedef alan bu saldırılara ve bölücü gündemin ilerletilmesine Türkiye'nin kayıtsız kalmasının beklenemeyeceğini, hayati milli güvenlik çıkarlarımızı tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğimizi vurgulamıştır' ifadelerine yer verildi.
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