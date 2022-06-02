  • USD: 16,44 - 16,47
  • EURO: 17,57 - 17,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Hulusi Akar, Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca ile görüştü!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca ile görüştü.

Ekleme: 2.06.2022 - 19:48 Güncelleme: 2.06.2022 - 19:49 / Editör: Ozge Selin
Bakan Hulusi Akar, Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca ile görüştü!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Bükreş'teki temaslarını sürdürüyor.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ve Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşen Akar, daha sonra Başbakanlığa geçerek, Romanya Başbakanı Ciuca ile bir araya geldi.

İkili ve bölgesel savunma güvenlik başlıklarının yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayi konularının ele alındığı görüşmenin, olumlu ve yapıcı geçtiği belirtildi.

Görüşmede, Akar tarafından iki ülke arasında askeri eğitim iş birliği alanlarındaki faaliyetlerin artarak devam etmesinin gerekliliği ifade edildi, Türkiye ve önemli bir müttefiki olan Romanya'nın Avrupa güvenliğine sunduğu katkılara dikkat çekildi.

Akar, görüşmede ayrıca Karadeniz'de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde barış ve istikrar ile Montrö rejiminin korunmasına vurgu yaptı. Rusya ve Ukrayna arasında ateşkesin bir an önce ilan edilmesi, insani yardımların devam etmesi ve gerginliğin azaltılmasının önemini anlatan Akar, FETÖ ile mücadelede destek ve iş birliğinin öneminin de altını çizdi.

Bakan Akar'ın yeni görevinden dolayı tebrik ettiği Başbakan Ciuca da Hulusi Akar'ı Romanya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz da katıldı.
Hulki Cevizoğlu altılı masanın planını anlattı!
ABD NATO Genel Sekreteri, Biden ile Türkiye hakkında görüştü!
Bakan Çavuşoğlu'ndan somut adım vurgusu: Anlamak yetmez!
Ömer Çelik'ten 3 kelimelik 'Kemal Kılıçdaroğlu' tarifi!
HDP'li Pervin Buldan'dan CHP'ye Mansur Yavaş tepkisi!
MSB bu sözlerle duyurdu: Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi!
Veli Ağbaba: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu!
Kılıçdaroğlu dünü unuttu, 2012'de madalya alan bakanı eleştirdi!
Finlandiya, FETÖ'cüleri ve PKK'lıları Türkiye'ye iade etmeyeceğini açıkladı!
AB ülkelerinden Rusya'dan petrol alımına yasak!
Borsa İstanbul'dan yeni rekor!
Tanju Özcan'dan görülmemiş pişkinlik... Kendisini protesto edenleri bakın nasıl izledi!
Başkan Erdoğan'dan uzay vizyonu ile alay eden muhalefete tepki: İHA'larla da alay ediyordunuz, şimdi siparişleri yetiştiremiyoruz...
BAYKAR'dan Litvanya'ya anlamlı Bayraktar TB2 hediyesi
Süleymaniye'de MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
Yunanistan’dan küstah propaganda! Türkiye karşıtı 16 haritalı kampanya başlattılar
Suriye operasyonunda en kritik nokta! Tüm hazırlıklar tamam, eller tetikte Başkomutanın talimatı bekleniyor
Gaziantep'te karısını öldürmüştü: 'Silahı CHP İlçe binasından aldı'
Suriye'den flaş görüntüler! 2 bin kişiyle gerçekleşti
İşgalci İsrail güçleri Filistinli bir ailenin evini havaya uçurdu
Otomobil tarihinde devrim: Böylesi daha önce yapılmadı!

Otomobil tarihinde devrim: Böylesi daha önce yapılmadı!

Bu yolu herkes geçemez! İşte dünyanın en tehlikeli yolu!

Bu yolu herkes geçemez! İşte dünyanın en tehlikeli yolu!

Büyük serveti kaçırdı! Tarlasından çıkan taşları...

Büyük serveti kaçırdı! Tarlasından çıkan taşları...

Google dijital telif yasası: ''Can suyu olacak!''

Google dijital telif yasası: ''Can suyu olacak!''

Gökyüzü kızıla boyandı! Birçok ilde etkili oldu!

Gökyüzü kızıla boyandı! Birçok ilde etkili oldu!

Ordu'da eski eşini yakan kocanın yargılanması devam ediyor! Mağdur kadından can yakıcı ifadeler: Mangal yanıyormuş gibi izledi

Ordu'da eski eşini yakan kocanın yargılanması devam ediyor! Mağdur kadından can yakıcı ifadeler: Mangal yanıyormuş gibi izledi