Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Hukuk devletine inanan kişi ‘Ben şunu serbest bırakacağım’ der mi?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Personel Eğitim Merkezi'nin açılışı sonrası yargı muhabirleriyle bir araya geldi ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van ziyaretinde yaptığı konuşmaya tepki gösteren Bakan Bozdağ, 'Kılıçdaroğlu'nu anlamakta zorlanıyorum. Yozgat'a gelince 'Kandil'i başlarına yıkacağız' dedi. Van'a gidince 'Katılın bana herkesi serbest bırakacağım' noktasında bir açıklamaya evirildi. Bir yerde söylediğiniz lafı muhataplarınıza göre başka yerde değiştirmemek lazım. Bu yanlış. Doğrusu, üslup Van'da da konuşursak, İzmir'de de Yozgat'ta da aynı üslubu konuşan siyaset başarılı olur. AK Parti'nin başarısının sebeplerinden bir tanesi, Cumhurbaşkanımızın ve bizim parti yetkililerimizin muhatabına göre değil, konusuna göre her yerde aynı cümlelerle konuşabilmesi ve alkış alabilmesidir. Yoksa cümle seçici, muhatap seçici bir dille konuştuğunda bu sıkıntılara yol açıyor. Tavsiyem inşallah bunu düzeltir' ifadelerini kullandı.Yargı bağımsız ve tarafsız olduğuna dikkat çeken Bakan Bozdağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü:'Hiç kimse yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili yargı mensuplarına emir ve talimat veremez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz. Böyle bir şey olamaz. Şimdi diyor ki bir yandan, 'Yargı bağımsızdır bağımsız olmalıdır. Kimse yargıya karışmamalıdır.' Sonra da 'Ben serbest bırakacağım' diyor. Ben şimdi merak ediyorum, ağır ceza reisi mi Sayın Kılıçdaroğlu? Yoksa istinaf daire başkanı mı? Bu davaların görüldüğü mahkemede görevi mi var? Nasıl serbest bırakacak? Onu mahkeme yapacak. Başka bir cümle kursa daha kendisine iyi olur. O zaman acaba Kılıçdaroğlu'nun aklında başka bir formül mü var? Yani onu sormak lazım. 'Bize katılın, ben şunu serbest bırakacağım.' Hukuk devletine inanan kişi 'Ben şunu serbest bırakacağım, bunu tutuklayacağım der mi?' Şimdi de başka yerlere gidiyor, memurları tehdit ediyor. Başka yerleri tehdit ediyor. 'Siz hesap vereceksiniz, şunu yapacaksınız, şunlar olacak, bunlar olacak' diye büyük bir de bir tehdit dili kullanıyor. Bir yandan kendini yargıç yerine koyuyor öte yandan da bir tehdit dili kullanıyor. Şu anda iktidar değil. Ama bu tehdit dilinin sahibi acaba iktidar eline geçse, Türkiye'de bugün demokratik ortam, hukuk devleti, ifade hürriyeti nasıl olur? İşin doğrusu açıklamalara bakınca endişe etmemek elde değil. Onun için hukuk devletine inanan bir üslubu Sayın Kılıçdaroğlu'nun benimsemesinde fayda var.''BİZ GELİRSEK SİZE HADDİNİZİ BİLDİRİRİZ' DEMEYE KİMSENİN HAKKI YOKTURKılıçdaroğlu'nun istemediği bir karar çıktığında hakime demediğini bırakmadığını söyleyen Bozdağ, 'Olmaz ki bu. Karara göre hakimlerin niteliği hakkında hüküm veremezsin. Dosyayı bilmiyorsun, delili bilmiyorsun, kanunu bilmiyorsun, hiçbir şey bilmiyorsun. Sadece yakınlık, uzaklığa göre mahkeme kararlarını değerlendirmek fevkalade yanlıştır. Türkiye maalesef bu yanlıştan bugüne kadar kurtulamadı. Yani yargı kararları sürekli siyasetin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Ama yargı işlediği zaman istinafı var, Yargıtay'ı var, Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurusu var, AİHM var. Kendi içinde eksiği varsa tamamlayacak, yanlışı varsa düzelt pek çok mekanizması var. Bu mekanizmaların önemli olan sağlıklı işlemesidir. Siz eğer mekanizma sağlıklı işlemiyorsa bunu eleştirin. Hakkınız var. Doğru da yaparsınız ama mekanizmanın ortaya çıkardığı sonuç üzerinden o kararı veren hakim veya savcıya hakaret etmeye, onları tehdit etmeye, onlara el parmak sallamaya 'Biz gelirsek size haddinizi bildiririz' demeye kimsenin hakkı yoktur. Bunu tasvip etmemiz mümkün değildir' dedi.TÜRK YARGISI HAKKINDA KİMSE KREDİ NOTU VEREMEZİki elin parmağını geçmeyecek dava üzerinden Türkiye'yi mahkum etmeye çalıştıklarına dikkat çeken Bozdağ, 'Bu doğru değil. Türkiye'de milyonlarca hukuk ihtilafı var, milyonlarca ceza davası var. Bunların üzerinden baktığınızda 2-3 tane şey üzerinden siyasallaştırılmaya çalışan dava üzerinden Türk yargısı hakkında kimse karne notu veremez. Vermeye de hakkı yoktur. Herkesi de temiz bir dille hakim ve savcılarımız hakkında konuşmaya davet ediyorum. Kararlarını eleştirsinler. Çünkü kararlar eleştirilebilir. Ama kararı verenlere saygı içinde bir dil kullanmaları herkesin hayrınadır' ifadelerini kullandı.'BİZİ SADECE RAPORUN MEŞRUİYETİNİ ARTTIRMAK İÇİN KULLANIYORLAR'Avrupa Birliği'nden ve Avrupa Konseyi'nden Türkiye'yle ilgili rapor hazırlayanların olduğunu belirten Bozdağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü:'Türkiye'de baktığınız zaman hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve benzeri konular üzerindeki tartışmaların esasında Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği üzerinden de bir taraftarlığı olduğunu çok net görüyoruz. Ben onları bu noktada herkesin hak ve hukuku konusunda aynı hassasiyet içinde olmalarını, objektif olmalarını her konuda Türkiye'ye ilişkin bir değerlendirme yapılıyorsa diğer bütün tutuklu ve hükümlülerle ilgili de aynı davranmalarını, adil ve objektif olmalarını hep beklediğimi söyledim. Yüzlerine de söyledim. Her defasında da söylüyorum. Ama maalesef mesela bazı raporlarda şunu yapıyorlar; terör örgütlerinin görüşlerini, raporlarına koyuyorlar. Sonra da 'Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'yla başka hangi kurumlar varsa onlarla da görüştük' rapora yazıyor. Ama rapora bir bakıyorsun, yani ya FETÖ'nün ya PKK'nın ya DHKP-C'nin görüşleri Avrupa'dan gelen rapora aynen yansımış. Adalet Bakanı'nın görüşleri hiç yok. Bizi sadece raporun meşruiyetini arttırmak için kullanıyorlar. Ama adil, objektif bir şekilde maalesef Türkiye hakkında raporlar vermiyor. Türkiye hakkında verilecek bir raporu daha verilmeden ben size cümle söyleyebilecek hale geldiğimi söylerim. Çünkü hangi yerden alıyorlar o metinleri biliyoruz. Alt alta koyup kopya kes, yapıştır, birtakım kavramları değiştir. Al sana rapor. O zaman bize karşı objektif davranmalılar. Yani terör örgütlerinin görüşlerinin altına birtakım uluslararası örgütlerin mührünü koyunca Türkiye onu kimden geldiğini bilemeyecek bir ülke değildir.'FİNLANDİYE VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİFinlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesine ilişkin müzakerelerle ilgili de konuşan Bakan Bozdağ, 'Türkiye'nin şu anda Finlandiya'dan 6 PKK'lı 6 FETÖ'cü teröristin iadesi talebi oldu. İsveç'ten de 10 FETÖ'cü 11 PKK'lı olmak üzere 21 teröristin iade talebi oldu. Toplam iki ülkeden 33 teröristin iadesini talep etti. Ama bugüne kadar her iki ülke de bu iadeli taleplerini olumlu vermediler. Üstüne üstlük, İsveç'te polisin kontrolünde biliyorsunuz kutsal kitabımız Kuranı Kerim'e hakaret yapıldığı gibi polisin kontrolünde de PKK'lılar, FETÖ'cüler, diğer terör örgütleri, her türlü terör eylemini orada yapıyorlar. İsveç resmi makamları bu terör örgütlerinin kimi üyeleri ile resmi dairelerinde görüşmeler yapabiliyorlar. Terör örgütlerini koruyan, kollayan adeta bir kuluçka yuvası durumundalar. Sadece eğitim, finans, dil, her türlü desteği sınırsız veriyorlar. O yüzden Türkiye, bu NATO üyelik süreci nedeniyle bu iki ülke de Türkiye'ye karşı takındıkları bu olumsuz tavrı değiştirmelerini, madem NATO çatısı altına girecekler Türkiye'yle beraber olacaklar, o zaman Türkiye'ye de ihanet eden, Türkiye düşmanlık eden bu terör örgütlerine karşı desteklerini kesmelerini ve bunu da resmiyete dökmelerini açık bir şekilde istedi, Hukuki anlamda da maalesef ne Finlandiya'yla, ne İsveç'le bugüne kadar herhangi bir yardımlaşmamız, dayanışmamız olmadı. Hiçbir talebimize olumlu cevap vermediler. Vereceklerini de şu an görünür gerçeklik göstermiyor' açıklamasını yaptı.MİLLET İTTİFAKININ KHK'LILARA VAATLERİMillet İttifakının Kanun Hükmünde Kararname ile görevden alınanların iktidarları döneminde yeniden göreve getireceklerine ilişkin yaptıkları açıklamaları değerlendiren Bakan Bozdağ, şunları söyledi:'KHK'lılarla ilgili birtakım değerlendirmeleri şu anda muhalefet partilerinden yapmayan kaldı mı? Bilmiyorum herhalde hepsi bir değerlendirme yaptılar. Onlara dönük vaatlerde bulundular. Bunun cevabını onlara sormakta fayda görüyorum. İşte onlardan istemekte fayda var. Çünkü onlar bunu yapacaklarını söylüyorlar. Bizim Anayasamızın 129. maddesi, 'Memurlar diğer kamu görevlilerinin görevleri sırasında Anayasa ve yasalara sadakatle sorumlu' olduğunu açık bir şekilde ortaya koyar. Devlette görev yapan herkes görevini Anayasa ve yasalara sadakat içinde yapmalıdır.'STOKÇULUK YAPANLAR YANDIStokçuluk ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, 'Bizim hukukumuzda bazı suçlar şikayete bağlı, bazı suçlar resen takip gerektiren suçlar. Dolayısıyla şikayete bağlı olan konuda şikayet gelirse, savcılık harekete geçer. Resen takip edilen konuda da savcı durumu fark ettiğinde resen, doğrudan harekete geçer. Bu konuda herhangi bir usul eksikliği yok. Cezayı kim takdir edecek? Onu da mahkeme takdir edecek. Yargılama sonucunda takdir edilecek. Dolu, satmıyor. Rafa koymuyor, tezgaha koymuyor ve dolayısıyla saklıyor, fiyatları yükseltmeye çalışıyor. Fiyatlar yükselince de oradan getirip satıyor. Bir defa böyle bir mal ve hizmet sunmayarak, mal ve hizmet açığı çıkmasına yol açıyor. O da fiyatları tetikliyor. Bu, kötü niyetli olan kişilere karşı bir düzenleme. Öbürü ise bir mal, hizmet ya da işçi ücretlerinin fahiş bir şekilde artmasını sağlamak için manipülasyon yapıyor. Yani çok gerçekle ilgisi olmayan bir takım şeyler yayıyor, işte 'Bitti, mesela ayçiçek yağı, bitecek' diyor. Elindeki ayçiçek yağlarını yüksek fiyattan satıyor. Sonra bir hafta sonra da ayçiçek yağları iniyor aşağıya. Şimdi bu hesap yapıyor, başka bir şey yapıyor. Yani amacı sadece fiyatları arttırmak için yapıyor bunu. Onu kim tayin edecek? Mahkeme tayin edecek, kasta bakacak. Yani bunu yapan herkes suçlu olmayacak. Yani şartları varsa onu mahkeme tayin edecek. Bu konuda kimin karar vereceği konusunda bir sorun yok. Çünkü ceza işi olduğu için soruşturmayı gerektiren bir konu. Savcı, usul hukukuna göre işlem yapacak. Mahkeme de dava açıldığı takdirde kanunlara göre yargılama yapacak' ifadelerini kullandı.'SEÇİMİ KAYBETMEYİ ANLADIKLARI ZAMAN SEÇİM GÜVENLİĞİNİ KONUŞUYORLAR'Seçim güvenliğine ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayan Bakan Bozdağ, 'Seçim güvenliği konusunda Türkiye'de ne bugün, ne dün hiçbir sıkıntı yaşanmamıştır. Türkiye'nin en güvenli yaptığı işlerden birisi seçim işidir. Seçimde kim ki, 'Herhangi bir parti hile yaptı, yapıyor' diyorsa, ya seçim mevzuatını bilmiyordur, ya seçim uygulamalarını bilmiyordur. Örneğin, Türkiye'de bugün 194 binden fazla sandık var. Her sandığın başında o ilçede veya ilde vekil çıkarmış ve teşkilatı olan 5 partinin temsilcisi bulunuyor, bir de kamu görevlisi bulunuyor 6 kişi bulunuyor. Geliyor, imza atıyor onların huzurunda. Kimlik kontrolü yapılıyor, onların huzurunda. Oy pusulası veriliyor, onların huzurunda. Mühür veriliyor, onların huzurunda. 6 kişi. Şu anda sandığa bakarsanız bunlardan ikisi Cumhur İttifakı, geri kalanları Millet İttifakını oluşturanlar oluşturuyor. Çoğunluk onlarda. Seçimlerde hile yapılmasına bizim seçim sistemimiz izin vermiyor. Herkese seçim sonucunda tutanak veriliyor. Tutanağın birisi oy kullanılan yerin kapısına asılıyor. Sonra o tutanak İlçe Seçim Kuruluna bütün temsilcilerle beraber götürülüyor. İlçe Seçim Kurulunda her partinin gene temsilcisi var, müşahidi var. Onların huzurunda onlar işlem görüyor. Sonra YSK'ya intikal ediyor. YSK'da da herkesin temsilcisi var. Artı, bütün partilere de link verilmiş durumda. Gelen o ıslak imzalı oyları gösteren tutanakların hepsine partiler de erişebiliyor. Kendi de hesap yapabiliyor. Eskiden partilerin mahallinde itiraz etmediği bazı konuları Ankara'da itiraz edemiyordu. Şimdi onlara da Ankara'da itiraz hakkı verdik. Dolayısıyla oraya kadar da itiraz edebiliyor. O nedenle seçim güvenliğiyle ilgili konuşanlar bana şunu hatırlatıyor; bunu çok net söyleyeyim, seçimi kaybetmeyi anladıkları zaman muhalefette olanlar seçim güvenliği konuşması başlatıyorlar. Şu anda seçim güvenliği tartışmalarını Millet İttifakı yaptığına göre Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedeceklerini şimdiden anladıkları için mazeret üretiyorlar' dedi.