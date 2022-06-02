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200 fabrika yatırımı için geri sayım başladı: 30 bin kişiye iş kapısı açılacak

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 200 civarında fabrikanın üretim yapacağı Marmara OSB'de fabrika temelleri yılın ikinci yarısı atılacak. Yatırımların bitmesiyle yaklaşık iki milyar dolarlık yıllık bir ihracata ulaşılması hedeflenirken, 30 bin kişiye de iş kapısı açılacak.

Ekleme: 2.06.2022 - 13:59 Güncelleme: 2.06.2022 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
200 fabrika yatırımı için geri sayım başladı: 30 bin kişiye iş kapısı açılacak
Türkiye'nin önemli üretim, ihracat, istihdam merkezi olması planlanan Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (Marmara OSB) inovatif ve çevreye duyarlı fabrikaların temelleri yılın ikinci yarısından itibaren atılacak.

Yaklaşık 36 kamu kurum ve kuruluşlardan görüş alınarak alanı belirlenen 221 hektarlık Marmara OSB'de, yüksek teknoloji odaklı üretimler yapılacak.

Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Çay, AA muhabirine, bölgenin, 1915 Çanakkale Köprüsü, Bandırma Limanı, hızlı tren hattı, İstanbul-İzmir otoyolunun çıkış noktası olmasıyla önem kazandığını söyledi.

200 fabrika yatırımı için geri sayım başladı: 30 bin kişiye iş kapısı açılacak

Kurulacak fabrikaların havaya, toprağa ve suya herhangi atık çıkartmayacağını vurgulayan Çay, şunları kaydetti:
'Uydu teknolojisiyle ilgili uluslararası meşhur bir kuruluşun ortaklığını yapan firmamız burada olacak, enerji sektörü, otomotiv, havacılık, savunma sanayisi, elektrikli araç teknolojileri ve biyomedikal alanlarında çok yakında yatırımları göreceğiz. Buradaki 200 civarı fabrikanın tamamından, 200 hanenin bulunduğu bir mahalle kadar atık çıkacak. Kimya, deri, ağır metal gibi fabrikalar OSB'mizde bulunmayacak. Pek çok teknolojik ürünü burada göreceğiz.'

Temmuz ayından itibaren bölgede fabrika temellerinin atılacağını belirten Çay, 'Buranın iki temel felsefesi var, birisi inovatif olması diğeri de canlı hayatına duyarlılığı. Biz burada bu havayı teneffüs ediyoruz, bu toprakta yaşıyoruz ve burada hayatımızı idame ettiriyoruz. Çocuklarımızı burada büyütüyoruz. Bu hassasiyetle burayı organize ediyoruz. Üniversitelerimizin çevre fakültelerinin hocalarıyla OSB'mizin her aşamasında kendileriyle görüşerek, raporlar alarak, danışmanlıklarından istifade ederek çalışmalarımızı yürütüyoruz.' diye konuştu.

200 fabrika yatırımı için geri sayım başladı: 30 bin kişiye iş kapısı açılacak
Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Çay

' Yaklaşık 2 milyar dolarlık yıllık ihracat olacak'
Çay, OSB'nin yüzde 90'lık kısmında kamulaştırmanın bittiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

'Şu an itibarıyla yüzde 96 oranında doluluk söz konusu. Yerli ve yabancı 160 yatırımcımız, teknoloji odaklı yatırımlarıyla fabrikalarının temellerini atmaya başlamamızı bekliyorlar. 2023 yılına geldiğimizde Türkiye'nin ihracatına önemli bir katkı sağlayacağız. İlk etapta 10 bin kişi, daha sonra da 30 bin kişilik bir istihdam katkısı vermiş olacağız. Şu anki üyelerimizin ihracat potansiyeli ve buraya getirecekleri yatırımların bitmesiyle yaklaşık 2 milyar dolarlık yıllık ihracat olacak. Bu da zaten bölgenin çok yoğun şekilde teknoloji odaklı bir ihracat üssü olmasını gerektiriyor.'
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