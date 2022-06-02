200 dolara suikast istihbaratı! Ölüm hücresi deşifre oldu!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ağına takılan 2'si Türk 4'ü Rus vatandaşı 6 kişilik suikast hücresiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl mart ayında kıskıvrak yakalanan ve tutuklanan 6 şüpheliyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.Rus vatandaşı hücre lideri Khamzat Dokuev (40), hücre üyeleri Badruidin Kimaev (48) , Ahmet İdigov (39), Muslim Amiriev (52) 4 şüpheli hakkında 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçlarından 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Suikast şebekesine bilgi veren bir kamu kuruluşunda görevli K.A (39) ve aracılık yapan Suat Coşkun (46) hakkında, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', 'rüşvet almak ve vermek' suçlarından 19 yıldan 32 yıla kadar hapis cezaları istendi.HEDEFLERİNDE İKİ ESKİ RUS DEVLET GÖREVLİSİ VARDIHazırlanan iddianameye göre, suikast hücresini hedefindeki üç Rus vatandaşı bulunuyordu. İkisi Türkiye'de yaşayan bu isimler, Rusya Savunma Bakanlığı Mülkiyet İlişkileri Dairesi eski başkan yardımcısı Daniil Sukhanov ve Federal Devlet Üniter Teşebbüsü 'Saint Petersburg Mühendislik ve Savunma Bakanlığı Teknik Merkezi Eski Başkanı' Alexei Kupriyanov'du. İki isim Rusya'da askeri bölge içerisindeki bulunan ormanlık alandaki ağaçların kesilerek Çin'e kereste olarak satıldığı ve bundan dolayı Rusya'nın 4 Milyar ruble (1 Milyar lira) zarar uğratmakla suçlanıyordu.200 DOLARA BİLGİLERİ VERMİŞDokuev'in liderliğindeki hücre, tüm bu bilgileri Rus istihbaratında görevli Andrey isimli kişiden temin etti. Şüpheliler, suikast amacıyla Türkiye'ye geldi. Rusya tarafından aranan iki üst düzey Rus yetkilisinin Türkiye'deki adreslerine ilişkin araştırmada bulundu. Bu araştırmalarında ise Türk vatandaşı 'Yalnız Kurt' lakaplı Suat Coşkun'dan yararlandı. Coşkun, bir kamu kuruluşunda çalışan K.A. ile irtibata geçerek aranan iki ismin Türkiye'deki ikamet ve işyeri adreslerine ulaşıp suikast hücresiyle paylaştı. K.A., bunun karşılığında da 200 dolar rüşvet aldı.MİT SAVCILIĞA YAZI GÖNDERDİ: İSTİHBARİ YÖNTEMLER KULLANARAK AĞ KURDULARHazırlanan iddianameye MİT'in savcılığa gönderdiği yazı damga vurdu.Yazıya göre, suikast hücresinin amacı sadece iki hedef Rus vatandaşının adreslerinin tespiti değildi. Öyle ki bu bilgiler halihazırda Rusya Federasyonu makamları tarafından resmi olarak talep edilmesinin her zaman mümkün olduğu hatırlatıldı.Hücrenin, istihbari yöntemler kullanmak suretiyle para karşılığında bilgi aldıkları bir ağ kurdukları, bu ağ kapsamında elde ettikleri gizli verilerin kullanılması ile ülkemizde cinayet, adam kaçırma, tehdit, şantaj gibi suçları işlemeyi tasarladıklarının değerlendirildiği ifade edildi.MİT'TEN TÜRKİYE'DE OPERASYONA İZİN VERMEYİZ VURGUSUYazıda, suikast hücresinin hedeflediği eylemlerin olası neticeleri dikkate alındığında eylemin, Türkiye aleyhine, ülke topraklarında oturan yabancı şahısların kişisel verilerinin korunamadığı, can güvenliğinin sağlanamadığı gibi hususlarda uluslararası bir algı oluşturacağına vurgu yapıldı.Ayrıca, ülkemizdeki üçüncü ülke unsurlarınca organize edilen bu tip faili meçhul yasadışı eylemlerin Türkiye'nin yabancı ülkelerin operasyon alanı olduğu algısına yol açacağı, bu durumun devletin iç ve dış siyasal yararlarına tehdit oluşturacağı değerlendirmesinde bulunuldu.