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Yunan bakandan skandal sözler: Türkiye'yi suçladı

Ankara-Atina hattında tansiyon Yunanistan cephesinden gelen açıklama ile arttı. Ülke basınına konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye suçlayan skandal açıklamalara imza attı.

Ekleme: 19.06.2022 - 14:51 Güncelleme: 19.06.2022 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
Türkiye - Yunanistan ilişkileri tarihin en gergin döneminden geçerken Atina'dan tansiyonu artıracak skandal bir açıklama geldi.

Ülke basınına konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gerilimin nedeni olarak Türkiye'yi gösterdi.
'Türk provokasyonlarında eşi görülmemiş bir tırmanış var' diyen Yunan Bakan sözlerine şöyle devam etti;

'Aynı zamanda neo-Osmanlı revizyonizminin yansıtıldığı alanda zaman zaman bir tırmanışla karşı karşıyayız.'

Hürriyet'te yer alan habere göre Ankara'yı gerilimi tırmandırmak ile suçlayan Dendias, 'Bu duruma güçlü ama sakince yanıt veriyoruz' dedi.

Yunan bakandan skandal sözler: Türkiye'yi suçladı

Yunanistan merkezli Naftemboriki gazetesine konuşan Dendias, 'bir dizi argümanla Türk tarafının asılsız ve mesnetsiz iddialarını tek tek yıkıyoruz' iddiasında bulundu.

Dendias, Yunanistan'ın Ankara ile iletişim kanallarını açık tutma niyetini dile getirirken samimi olduğunun da altını çizdi.

MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ?
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.
Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.
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Yunan bakandan skandal sözler: Türkiye'yi suçladı
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