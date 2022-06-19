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Yok böyle hata: Benzin fiyatını yanlış yazdı yüzlerce otomobil istasyona akın etti

ABD'de bir benzin istasyonu çalışanı, benzinin galon (yaklaşık 3,7 litre) fiyatını 6,99 dolar yerine 0,69 cent olarak yazınca ortalık fena karıştı. Yüzlerce araç sahibi ucuz benzin almak için istasyona akın etti.

Ekleme: 19.06.2022 - 14:31 Güncelleme: 19.06.2022 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
Yok böyle hata: Benzin fiyatını yanlış yazdı yüzlerce otomobil istasyona akın etti
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Rancho Cordova şehrindeki bir benzin istasyonunda yönetici olarak çalışan John Szczecina, benzinin galon (yaklaşık 3,7 litre) fiyatını 6,99 dolar yerine 0,69 cent olarak yazdı.

Yok böyle hata: Benzin fiyatını yanlış yazdı yüzlerce otomobil istasyona akın etti

Szczecina'nın hatasını fark etmesi ise neredeyse 3 saat sürdü ve durumdan faydalanmak isteyen sürücüler adeta istasyona akın etti.

Yok böyle hata: Benzin fiyatını yanlış yazdı yüzlerce otomobil istasyona akın etti

Çalışanın bu hatası şubeye 20 bin dolar yani yaklaşık 346 bin TL'ye patladı.

Yok böyle hata: Benzin fiyatını yanlış yazdı yüzlerce otomobil istasyona akın etti

Çalışan Szczecina, ondalık virgülü yanlış yere koyduğunu itiraf etti ve tüm sorumluluğu üstlendi.

Çalışan ve ailesi, firmanın dava açabileceğini düşünerek, parayı geri ödeyebilmesi için internet üzerinden ailesiyle beraber bağış kampanyası başlattı.

Yok böyle hata: Benzin fiyatını yanlış yazdı yüzlerce otomobil istasyona akın etti

Şimdiye kadar ise 4 bin 700 dolar yani yaklaşık 82 bin TL toplandı.

Bağışçılar, Szczecina'nın hatasını üstlenmesinin erdemli bir davranış olduğunu söylerken bazıları da durumdan faydalanarak ucuza benzin alan kişilerin destek olması gerektiğini belirtti.
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