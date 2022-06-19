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Suudi Arabistan tarihi düzenlemeyi duyurdu! Artık kimse dokunamayacak!

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından getirilen yeni düzenlemeler çerçevesinde Kabe'nin önüne bariyer konulması nedeniyle Müslümanlar mültezeme, cennet taşı Hacer'ül Esved'e ve Kabe'nin duvarlarına dokunamayacak.

Ekleme: 19.06.2022 - 14:12 Güncelleme: 19.06.2022 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
Suudi Arabistan tarihi düzenlemeyi duyurdu! Artık kimse dokunamayacak!Kutsal topraklara ulaşan hacı adayları, pandemi sonrası yapılan düzenlemeleri şaşkınlıkla karşıladı.

Suudi Arabistan tarihi düzenlemeyi duyurdu! Artık kimse dokunamayacak!

Kabe'nin etrafında Osmanlı'nın Beytullah'a saygı olarak yaptığı tarihi revakların sökülmesi ile başlayan tartışmalara pandemi nedeniyle Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemeler de eklendi.

Suudi Arabistan tarihi düzenlemeyi duyurdu! Artık kimse dokunamayacak!

Hacerü'l Esved taşı ile Kabe kapısı arasındaki kısım olarak bilinen 'mültezem'e, Hacer'ül Esved'e ve Kabe'nin duvarlarına yüz süren hacılar artık bariyer konulması nedeniyle Kabe'nin etrafına dokunamayacak.

Suudi Arabistan tarihi düzenlemeyi duyurdu! Artık kimse dokunamayacak!

Daha önce Hacer'ül Esved'i ziyaret eden Müslümanlar, Kabe'ye yüz sürerek dualar ediyordu.

Suudi Arabistan tarihi düzenlemeyi duyurdu! Artık kimse dokunamayacak!

Bu düzenlemenin tavafın ruhuna aykırı olduğunu belirten hacı adayları, Harem-i Şerif'de yapılacak bütün düzenlemelerin, Müslüman devletlerin dini liderlerine sorularak yapılmasını talep etti.

Suudi Arabistan tarihi düzenlemeyi duyurdu! Artık kimse dokunamayacak!

HECERÜ-L ESVED TAŞI NEDİR?

Arapça’da 'siyah taş' anlamına gelir. Yerden 1,5 m. kadar yükseklikte bulunan, yaklaşık 30 cm. çapında ve yumurta biçimindeki bu taşın siyaha yakın koyu kırmızı renkte olması sebebiyle böyle adlandırıldığı bilinmekte.

Suudi Arabistan tarihi düzenlemeyi duyurdu! Artık kimse dokunamayacak!

NEDEN KUTSAL SAYILIYOR?

Hacerü'l-esved’in Hz. İbrâhim tarafından Kâbe’nin inşası esnasında tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirildiği biliniyor. Bununla birlikte bu taşın hakkında çeşitli rivayetler anlatılıyor.

Suudi Arabistan tarihi düzenlemeyi duyurdu! Artık kimse dokunamayacak!

Bu rivayetlerde Hacerülesved’in cennetten indirildiği, Nûh tûfanı sırasında Ebû Kubeys dağında korunduğu ve Hz. İbrâhim’in Kâbe’yi inşası esnasında oradan getirilerek yerine konulduğu ifade edilmekte.
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