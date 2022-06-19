  • USD: 17,29 - 17,32
  • EURO: 18,17 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Suriye sınırında 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Şanlıurfa sınırında bulunan Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 19.06.2022 - 16:18 Güncelleme: 19.06.2022 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
Suriye sınırında 4 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi'.
ABD'nin Ukrayna'ya SİHA satışı durduruldu!
DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu’nun tabela provokasyonuna bir açıklama da EGM’den!
Babalar Günü'nde şehit evladının kabrine gitti!
Bisikletten düşen Joe Biden'dan 'ben iyiyim' mesajı!
İSPARK ücretlerine yüzde yüz zam yapıldı!
Göçün Davos'u İstanbul'da! 54 ülkeden temsilciler katılacak!
Fransa'da on haftada dördüncü kez sandık kuruluyor! Macron'un zor seçimi!
Kılıçdaroğlu'nun tehdit dili hortladı! Şimdi de bakanlığın kapısına dayanacak!
Yunan bakandan skandal sözler: Türkiye'yi suçladı
Akşener'in 'mülteci' çelişkisi: Oğlu Suriyelilere 'Türkiye'de iş kurma' dersleri verirken kendisi 'Göndereceğiz' vaadinde bulundu
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Terörist Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi
3600 ek gösterge için kritik hafta! Her şey belli olacak!
Süleyman Soylu'dan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na SİHA tepkisi...
İşte İBB'nin ağaç katliamın belgesi! Çevreciler yine suspus
Başkan Erdoğan’dan NATO’ya belgeli çıkarma! Zirvede iki önemli başlık
Malatya'dan 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Böyle yaparsanız süreç ilerlemez...
İBB'ye 'izinsiz ağaç kesimi'nden idari para cezası kesildi
Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler tekrar başlayabilir
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal paylaşım: Sosyal medyadan tepki yağdı! 'Bunlar bu ülkeye düşman'
Dijital telifte yeni dönem! Google, Türkiye ile işbirliği yapacak!

Dijital telifte yeni dönem! Google, Türkiye ile işbirliği yapacak!

Venezuela enerjide sahalara geri dönüyor: Avrupa'ya 650 bin varillik dev petrol tankeri

Venezuela enerjide sahalara geri dönüyor: Avrupa'ya 650 bin varillik dev petrol tankeri

Kuzey Kore'de yeni salgın hastalık! Her geçen gün yayılıyor!

Kuzey Kore'de yeni salgın hastalık! Her geçen gün yayılıyor!

Yok böyle hata: Benzin fiyatını yanlış yazdı yüzlerce otomobil istasyona akın etti

Yok böyle hata: Benzin fiyatını yanlış yazdı yüzlerce otomobil istasyona akın etti

Batı Avrupa'da sıcak hava dalgası alarmı!

Batı Avrupa'da sıcak hava dalgası alarmı!

İngiliz ordu komutanından 'Savaşa hazırlanın' talimatı: 3.Dünya savaşı uyarısı...

İngiliz ordu komutanından 'Savaşa hazırlanın' talimatı: 3.Dünya savaşı uyarısı...