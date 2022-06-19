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Savunma Sanayii Başkanı Demir'den heyecanlandıran paylaşım! Mavi Vatan'a yeni muhafız...

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sürü İnsansız Deniz Aracı Projesi'nde yeni bir aşamaya geçtiklerini duyurdu.

Ekleme: 19.06.2022 - 14:06 Güncelleme: 19.06.2022 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den heyecanlandıran paylaşım! Mavi Vatan'a yeni muhafız...Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sürü İnsansız Deniz Aracı Projemizde yeni aşamaya geçtik!" açıklamasında bulundu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den heyecanlandıran paylaşım! Mavi Vatan'a yeni muhafız...

Demir, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den heyecanlandıran paylaşım! Mavi Vatan'a yeni muhafız...

"Sürü İDA ailemizin yeni üyesi MİR ile ALBATROS-S birlikte görev icra ettiler. İki farklı boy ve kabiliyete sahip İDA'larımız ile oluşturduğumuz sürü mimarisini, sahada gerçekleştirdik."

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den heyecanlandıran paylaşım! Mavi Vatan'a yeni muhafız...

Yaklaşık 7 metre boyundaki İDA, 40 knot üstünde hıza, 200 deniz mili üzerinde seyir menziline ve önemli miktarda faydalı yük kapasitesine sahip bulunuyor.

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den heyecanlandıran paylaşım! Mavi Vatan'a yeni muhafız...

Sürü İDA, yerli ve milli özgün haberleşme sistemi, kontrol sistemi, çoklu haberleşme sistem mimarisi, GNSS ve haberleşme olmayan ortamda göreve devam edebilme gibi kabiliyetlerle çeşitli zorluk ve engellemelere karşı güvenle görevini sürdürebilecek.

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den heyecanlandıran paylaşım! Mavi Vatan'a yeni muhafız...

İDA'lar, sürü halinde otonom seyir, otonom formasyon değişimi, engelli ortamda otonom seyir ve otonom görev icrası gibi özellikleriyle Mavi Vatan'ın koruyacak.

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den heyecanlandıran paylaşım! Mavi Vatan'a yeni muhafız...

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