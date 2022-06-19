MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Terörist Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'yi, Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi. Terör ve Güvelik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında operasyonla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. MİT'in çok önemli bir operasyona imza attığını belirten Abdullah Ağar, "Bu terörist Tel Abyad sözde sorumlusu. Suriye'nin doğusu ve kuzeyi sözde eş başkanlarından bir tanesi. Gara'da ve Kandil'de sorumluluk yapmış." ifadelerini kullandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri kapsamında gündemde olan Suriye'nin kuzeyindeki korsan terör yapılanmasının en kritik isimlerinden birisi Suriyeli terörist "Ferhat Derik" kod adlı Hüseyin Şibli, Süleymaniye'nin Kelar bölgesinde etkisiz hale getirildi.ŞAHİN CİLO'NUN SAĞ KOLU OLARAK BİLİNİYORDUMİT'in başarılı nokta operasyonları sonucunda, Irak ve Suriye'de liderlerini tek tek kaybeden Kandil Yönetimi, Suriye'deki kukla yapılanmanın yöneticilerinden "Şahin Cilo" kod adlı teröristin sağ kolu olarak bilinen sözde Suriye Özerk Yönetimi Merkez Yürütme Konseyi Eş Başkanı "Ferhat Derik" kod adlı Hüseyin Şibli'yi Irak'ta görevlendirdi.Kandil'deki terörist elebaşları, Şibli'nin Suriye'de "bölge dışı üçüncü ülkeler" ile kurduğu çıkar ilişkilerini Süleymaniye'nin güneyine taşıyarak, Irak'ın derinliklerinde yeni bir terör yuvası oluşturmayı hedefliyordu. MİT tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde etkisiz hale getirilen Hüseyin Şibli, PKK'nın Suriye'deki en önemli isimleri arasında yer alıyordu.ÖRGÜTE, TERÖRİST ELEBAŞI ÖCALAN SURİYEDEYKEN KATILDIAslen Suriyeli olan Şibli, terörist başı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde PKK'ya katıldı. 2004 yılında Halep kırsalında sorumlu düzeyde görevlendirilen Şibli, daha sonra örgütün liderlerini eğittiği Gara ve Kandil'de görevlendirildi. 2014'te Suriye'de yaşanan siyasi otorite boşluğu ve üçüncü ülkelerin desteğiyle, PKK'nın kontrol sağladığı Ras El Ayn, Dırbesiye, Haseke, Tel Tamr ve Amude gibi yerleşim yerlerinden sorumlu olarak PYD/YPG'nin Yürütme Konseyi Üyeliğine seçildi. Bu dönemde, terörist "Şahin Cilo" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in en yakınındaki kişilerden biri haline gelen Şibli, 2019'dan sonra sözde Suriye Özerk Yönetimi Merkez Yürütme Konseyi Eş Başkanı ve Genel Güvenlik'ten Sorumlu olarak görevlendirildi. Şibli, Haziran 2022'de Süleymaniye'nin Kelar bölgesinde MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.