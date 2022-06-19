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Malatya'dan 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!

Yasa dışı yollarla ülkeye gelen 227 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği açıklandı. Böylece sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 41 bin 431 oldu.

Malatya'dan 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!
Ekleme: 19.06.2022 - 11:00 Güncelleme: 19.06.2022 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Malatya'dan 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!
Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar son sürat devam ediyor.

Malatya'dan 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!

227 düzensiz göçmen ülkelerine yollandı
Türkiye’ye yasadışı yollardan giren, polis ve jandarmanın yaptığı çalışmalarda yakalanan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından Malatya Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.

Malatya'dan 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!

908'i daha yollanacak
İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce işlemleri devam eden 908 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ise önümüzdeki günlerde düzenlenecek dört ayrı charter seferlerle ülkelerine gönderilecek.

Malatya'dan 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!

Sınır dışı edilen sayısı 41 bin 431'e ulaştı
2022 yılında Türkiye'de sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısının ise 41 bin 431'e ulaştığı öğrenildi.

Malatya'dan 227 düzensiz göçmen sınır dışı edildi!
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