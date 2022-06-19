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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'nun tehdit dili hortladı! Şimdi de bakanlığın kapısına dayanacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı, CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki programında söz alan üç çiftçinin iddialarına yönelik açıklama yaparak, yapılan destek ödemelerini ve sahip oldukları işletmeleri nasıl büyüttüklerini kalem kalem duyurdu. CHP lideri, söz konusu paylaşımı hazmedemeyip, 'Çiftçileri hedefe koyuyorlar' bahanesiyle, geçmişte yaptıklarına benzer şekilde bir kamu kurumlarına yeni bir 'baskın' yapacağının sinyalini verdi.

Kılıçdaroğlu'nun tehdit dili hortladı! Şimdi de bakanlığın kapısına dayanacak!
Ekleme: 19.06.2022 - 12:18 Güncelleme: 19.06.2022 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun tehdit dili hortladı! Şimdi de bakanlığın kapısına dayanacak!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda, randevusu olmamasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu'na giderek, içeri alınmayacağını bile bile kurmaylarıyla beraber birçok şova imza atmıştı.

Kılıçdaroğlu, İzmir'de katıldığı bir programda üç kadın çiftçiye söz vererek, Tarım ve Orman Bakanlığını hedef aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programında söz alan üç çiftçinin iddialarına yönelik açıklama yaparak, yapılan destek ödemelerini kalem kalem duyurdu.

Yapılan açıklamada, çiftçilerin devletten aldıkları destekler sonucunda işletmelerini büyüttükleri rakamlarla vurgulandı.

KILIÇDAROĞLU YİNE TEHDİT DİLİNE BAŞVURDU: HAZIRLIĞINIZI YAPIN
Söz konusu duyuru sonrası sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan CHP lideri, bir kez tehdit diline başvurdu.

"Çiftçinin tokadını yiyeceksiniz" diyen Kılıçdaroğlu, "En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın…" diyerek geçmiş dönemdeki 'baskın' girişimlerine bir yenisini ekleyeceğinin sinyalini verdi.

BAKANLIĞIN CHP LİDERİNİ KIZDIRAN AÇIKLAMASI
Bakanlığın Kılıçdaroğlu'nu kızdıran açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Birinci konuşmacının 1 yıl önce işletmesinde 20 hayvan bulunurken şu anda 25 hayvan bulunmaktadır. Son 3 yıldır 4 dekar arazi üzerinde tarımsal faaliyet yapmaktadır. 2021 yılında 4 bin 620 TL, 2022 yılında ise 655 TL olmak üzere toplam 5 bin 275 TL çiğ süt desteği, 2021 yılında 3 bin 109 TL, 2022 yılında ise 630 TL olmak üzere toplam 3 bin 739 TL buzağı desteği, 2021 ve 2022 yıllarında toplam 9 bin 14 TL hayvancılık destekleme ödemesi yapılmıştır.

İkinci konuşmacının işletmesi, 2017 yılında 5 büyükbaş hayvan ile faaliyete geçmiş şu anda 37 büyükbaş hayvan bulunmaktadır. 2021 yılında 12 bin 761 TL, 2022 yılında ise bin 442 TL olmak üzere toplam 14 bin 203 TL çiğ süt desteği almıştır. 2021 yılında 7 bin 809 TL, 2022 yılında ise 2 bin 449 TL olmak üzere toplam 9 bin 538 TL buzağı desteği, 2021 ve 2022 yıllarında toplam 23 bin 741 TL hayvancılık destekleme ödemesi yapılmıştır.

2021’in 10’uncu ayında 28 küçükbaş hayvan ile faaliyete geçmiş, şu anda 53 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. İşletme 10 aylık olduğu için destekleme almamış ancak 10 ayda işletmeci neredeyse 2 kat büyümüştür. 1 Eylül 2021’den 18 Haziran 2022 arası 10 aylık sürede et üretiminin maliyeti 120 TL değil, 94,67 TL’dir. Ulusal Süt Konseyi 5 Mayıs tarihinde çiğ süt tavsiye fiyatını 15 Mayıs’tan geçerli olmak üzere 5,7 TL/kg’dan yüzde 32 artışla 7,5 TL/kg. çıkarmıştır. Bu fiyat maliyetin üzerindedir."

Kılıçdaroğlu'nun tehdit dili hortladı! Şimdi de bakanlığın kapısına dayanacak!

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